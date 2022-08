NASA wil nog twee Marshelikopters op de rode planeet zetten

Marshelikopter Ingenuity maakt zijn naam zo goed waar, dat NASA van plan is om nog twee Marshelikopters te ontwikkelen. Die zouden dan in 2028 op de rode planeet arriveren. In principe was het plan om nog een Marsrover te sturen, maar dat heeft de ruimteorganisatie nu van tafel geveegd. Geen rover, helikopters dus.

Marshelikopter Ingenuity NASA heeft helemaal gelijk: Ingenuity doet het ontzettend goed. De verwachting was dat de heli wel vijf vluchten zou functioneren, maar inmiddels heeft hij er al 28 stuks opzitten. Klinkt alsof het apparaatje Mars dan ook wel al vijf keer rond is geweest, maar dat valt wel tegen. Ingenuity heeft nu 6,8 kilometer afgelegd. Dat ligt echter niet zozeer aan de helikopter, maar aan de omstandigheden op de planeet die half zo groot is als aarde. Kortom, het is een wonder dat hij het zo goed volhoudt en dat smaakt naar meer. Het was eigenlijk het plan om om een Marsrover te ontwikkelen voor erbij, maar dat wordt nu allemaal anders. Ergens jammer, want er zou een Europese Marsrover worden ontwikkeld en nu houdt het Amerikaanse ruimtebedrijf het op Amerikaanse helikopters. Tegelijkertijd heeft het wel een heel goed plan dat toch nog een Europees tintje heeft. De helikopters helpen de monsters met Marsgrond te vervoeren. Ze brengen het naar Perseverance, die op zijn beurt de monsters naar een raket brengt. De raket zorgt dat de materialen in de baan rondom Mars komen en de Mars Return Orbiter-satelliet zal ze richting aarde helpen. Een systeem dat is bedacht door 'onze' ruimtevaartorganisatie ESA. Wel hebben we engelengeduld nodig: pas over tien jaar komen die monsters op onze wereld aan.

Geen tweede Marsrover Die twee helikopters krijgen hiervoor een net iets andere bouw dan Ingenuity, zodat ze ook met dat net iets andere werk kunnen helpen. Terwijl de Marsrover Perseverance al druk doende is met het verzamelen van gesteente (dat over tien jaar naar aarde wordt gestuurd), is het de bedoeling dat de twee nieuwe heli’s zodanig worden uitgerust dat ze kunnen helpen bij het onderzoek naar het oppervlak van Mars. Iets dat Ingenuity niet kan, omdat hij erg licht is en vooral bedoeld is voor ontdekken en tonen wat er allemaal op Mars gebeurt. De reden dat er nog even geen rover bijkomt, is trouwens ook omdat ook Persevernace boven verwachting presteert. NASA schrijft: “Deze geavanceerde missie-architectuur houdt rekening met een onlangs bijgewerkte analyse van de verwachte levensduur van Perseverance. Perseverance zal het belangrijkste middel zijn voor het vervoer van monsters naar NASA's Sample Retrieval Lander met de Mars Ascent Vehicle en ESA's Sample Transfer Arm.” De helikopters bieden een tweede mogelijkheid om monsters op te halen die zich op het oppervlak van Mars bevinden. Het duurt nog lang voordat ze er zijn én nog langer voordat die monsters op aarde zijn, maar het is tof om NASA zo enthousiast te zien over zijn Marsmissie. Al is het nog even afwachten hoe de apparatuur op de planeet de strenge winter die nu gaande is zal overleven. Er is namelijk wat problematiek rondom stof op de zonnepanelen. Wel handig om ook rekening mee te houden in de ontwikkeling van de nieuwe heli's: goede zonnepaneelwissers.