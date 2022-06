​Er is een oplossing voor Mars-helikopter Ingenuity

Enerzijds is het een ruimtewonder, anderzijds moeten we oppassen hoe lang we nog met hem hebben: Mars-helikopter Ingenuity. NASA heeft echter een oplossing gevonden om zijn missie op de rode planeet te kunnen verlengen.

Wat er misgaat heeft alles te maken met de zwaartekrachtmeter van de heli. Hij moet de zwaartekracht meten voordat hij opstijgt, maar ook om te weten waar hij zich bevindt. Hij kan niet te ver weg landen van Perseverance, de Mars-rover, omdat dit zijn beste manier is om contact te hebben met aarde. NASA heeft hierop een update ontwikkeld om de sensorfout te omzeilen, maar die moet wel worden afgeleverd op Mars. Het plan is dat andere sensoren juist een update krijgen, zodat ze kunnen helpen bij het opstijgen voor de volgende vlucht.

Tijdens die ontdekkingstocht is het al vanalles en nogwat tegengekomen. De meest opzienbarende dingen dit jaar waren een heleboel ruimtepuin en een mysterieuze deur. Ingenuity maakt het dit jaar spannend: recentelijk viel het contact namelijk volledig weg. NASA : “Op donderdag 5 mei ontvingen we de bevestiging dat de Ingenuity Mars-helikopter de communicatie met de Perseverance-rover had hersteld. Eerder deze week had de helikopter een geplande communicatiesessie met de rover gemist - voor het eerst in meer dan een jaar van missies op het oppervlak van Mars.“

De helikopter moet echter eerst door die winter heenkomen, want die duurt zo’n drie maanden en vraagt het uiterste van het materiaal. Bovendien heeft hij de energie niet: er is minder zonlicht beschikbaar, die nodig is om de heli via zijn zonnepanelen van energie te voorzien. Dat er ook nog een dikke laag stof op die zonnepanelen ligt, helpt daar ook niet bij. De hele Mars-missie ligt daarom even stil, om te zorgen dat de apparatuur (Ingenuity én Perseverance) de winter hopelijk goed doorkomt en dan weer vrolijk verder kan met zijn ontdekkingstocht.

Update onderweg

Gelukkig is alles qua communicatie redelijk in orde, maar het is de vraag of die zwaartekrachtmeter nu toch roet in het eten gooit. Het is te hopen dat Ingenuity de kans krijgt om zijn 29ste vlucht goed te starten én te voltooien. Op dit moment staat zijn kilometerteller op 6,8 kilometer in de 28 vluchten die hij nu heeft gedaan. Niet onder de indruk? NASA wel: dat verwachtte dat het apparaat het 5 vluchten zou volhouden. Bovendien zijn de omstandigheden op Mars zo anders, dat een vlucht veel meer moeite kost.

In ieder geval genieten we tot nu toe nog even van wat fijne plaatjes die de apparatuur op de planeet de agelopen tijd heeft geschoten. Gisteren nog toonde NASA de onderstaande pracht en praal van de 25ste vlucht van de Mars-helikopter: