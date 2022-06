Bijzondere drone beelden van Mars

Video’s die met een vliegende drone gemaakt worden zijn vaak van een ultieme schoonheid. Velen zullen zich nog wel de dronevideo van de uit de mist herrijzende Utrechtse domtoren kunnen herinneren. Die werden in 2014 gemaakt. Welnu, NASA heeft ook een bijzondere drone video gedeeld. Gemaakt op Mars, door Ingenuity, de drone die al een jaar met enige regelmaat korte vluchten, enkele meters boven het oppervlak van de rode planeet, maakt.

Niet extreem helder, maar wel heel bijzonder

De beelden zijn van de 25e vlucht van de ‘Mars drone’. Tijdens deze vlucht legde de drone ruim 700 meter af, met een snelheid van zo'n 19 kilometer per uur (12 mph). Dat was meteen de langste en snelste vlucht die de Ingenuity tot op dat moment uitvoerde. In totaal heeft Ingenuity al meer dan 7 kilometer door het luchtruim van de rode planeet gevlogen en op dit moment zijn de voorbereidingen voor zijn 29e vlucht al in volle gang.

Ok, de beelden van de ‘Mars drone’ zijn niet zo scherp als de meeste ‘Aardse’ dronevideo’s, maar het is dan ook vooral de locatie die de beelden van de Ingenuity zo bijzonder maken. NASA’s JPL heeft de video van de volledige vlucht, die bijna drie minuten duurde, samengevat in een video van 35 seconden en op Youtube gezet. Kijk en geniet.