Mars samples pas over 11 jaar op Aarde

Hoe ze het precies gaan doen, wordt volgende week bekendgemaakt tijdens een gezamenlijke persconferentie van de NASA en ESA. Maar, de bodemmonsters die de Marsrover Perseverance op het oppervlak van de rode planeet verzameld heeft, en nog gaat verzamelen, zullen pas over 11 jaar, in 2033 dus, op Aarde aankomen.

Zoektocht naar leven op Mars

Met andere woorden, het duurt nog wel even voordat we meer te weten krijgen over de geschiedenis van Mars en de zoektocht naar (voormalig) leven op de planeet die al tientallen jaren gezien wordt als het rode broertje van de Aarde.

Met het ontvouwen van de plannen zullen nog niet alle details van het transport van de bodemmonsters van Mars naar de Aarde bekend zijn. Meer details daarover worden pas na de zomer verwacht. Daarna moet het proces nog de nodige tests, berekeningen en andere fases doorlopen voordat de definitieve planning van de ‘terugreis’ in beton gegoten kunnen worden. En, zo weten we van eerdere ruimtemissies, dan kan er in de jaren die volgen nog heel wat veranderen of misgaan waardoor de deadline van 2033 in gevaar kan komen.