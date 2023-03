Curiosity Marsrover kiekt zonnestralen

De Curiosity Marsrover vertoeft al bijna elf jaar op de rode planeet. In die jaren heeft hij al heel wat ontdekkingen gedaan. De afgelopen twee jaar is een van de hoofdtaken van de rover het observeren van wolken. Deze week heeft NASA een bijzondere, uit 28 beelden samengestelde, foto gepubliceerd. Daarop is niet alleen de wolkenlucht van Mars te zien, maar voor het eerst ook duidelijk de zonnestralen. De ‘foto’ is vlak voor zonsondergang genomen. Volgens NASA is het de eerste keer dat het zonlicht op de rode planeet zo duidelijk in beeld gebracht kon worden.

Wolken van bevroren CO2?

Normaliter zwegen de meeste Mars-wolken op maximaal 60 kilometer boven het oppervlak van de planeet. Toch lijken de wolken op deze nieuwe beelden op een grotere hoogte zweven, waar het extreem koud is. Dat suggereert dat deze wolken zijn gemaakt van bevroren CO2 of droogijs.