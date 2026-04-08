Je kunt op dit moment in de bioscoop terecht voor Project Hail Mary. Een film over een man die gewoon op een school lesgeeft aan kinderen, maar op een dag wakker wordt in een ruimtevaartuig. Wel van mensen, maar hoe menselijk is zijn bestaan nog? Het klinkt nu heel dramatisch, maar dit is slechts een ondertoon: het is namelijk -zeker voor wat er allemaal speelt- een feelgood film. En die had niet op een beter moment kunnen komen.

Het was even stil bij Ryan Gosling

Ryan Gosling had e afgelopen jaren dikke hits met Barbie en The Fall Guy , maar weet je dat die films ook alweer van 2023 en 2024 dateren? Verder is er weinig gebeurt met de acteur. Althans, we hebben niks nieuws van hem kunnen zien. Dat is ook niet zo gek, want er zit wat in de pijpleiding. Maar deze gevierd acteur, die ook nog eens zijn charme en uiterlijk meeheeft, werd gemist en het is dus fijn dat hij weer terug is.

Het stoomt ons vast klaar voor Star Wars: Starfighter

En ja, er zit niet zomaar wat in de pijpleiding: Gosling speelt de hoofdrol in de nieuwe film Star Wars: Starfighter . Het gaat om een op zichzelf staande film die zich vijf jaar na The Rise of Skywalker afspeelt. We zien er vooral nieuwe personages in, waaronder dus Ryan Gosling die een piloot speelt. Die piloot moet zorgen dat een persoon met de Force veilig blijft. Goed dat hij met Project Hail Mary dus vast de nodige ‘ruimtetraining’ heeft gehad.

De Artemis II-missie is onderweg

Het spannendste stuk mag dan achter de rug zijn, door Artemis II is deze film nog intenser om te kijken. Die astronauten waren veel minder ver van huis en hadden minder grote keuzes te maken, maar alsnog is die ruimte wel ongeveer dezelfde plek. Dat idee om in een raket naar de ruimte te gaan komt nog veel meer tot leven omdat deze fenomenen tegelijkertijd te beleven zijn. Het doet je nadenken over wat jij zou doen: aan boord gaan, of niet? Hoe zou je naar je leven op aarde terugkijken? Allemaal dingen die voorbij komen wanneer je naar Project Hail Mary kijkt.

Omdat je even naar een andere wereld wordt getransporteerd

En dat je gedachten zich vrij voelen om over dat soort onderwerpen te kunnen gaan is natuurlijk vooral omdat de film je meeneemt op zo’n enorme reis. De film duurt ook wel 2 uur en 37 minuten (!) en er wordt af en toe ook echt wel veel geduld van je gevraagd. Maar dat is allemaal deel van die reis en dat dwingt je ook om je meer door de film te laten meenemen. Je kunt bij deze film in de bios echt even alles vergeten verder, omdat je helemaal wordt meegenomen in deze ver-van-je-bed-show.

En omdat het dingen weer even in perspectief zet

En ja, uiteindelijk kun je veel ‘aardse’ dingen door deze film anders gaan zien. Nu hoeft dat natuurlijk niet zo te zijn, maar de vraagstukken die het personage van Ryan Gosling allemaal voor zijn kiezen krijgt, zetten wel veel dingen in perspectief van het aardse leven. En geven je hopelijk weer even wat ruimte om er anders over te na te denken.