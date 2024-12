“The Fall Guy” verbreekt records met de meest spectaculaire tuimelingen

De film “The Fall Guy” uit 2024, geregisseerd door David Leitch en met in de hoofdrollen Ryan Gosling en Emily Blunt, valt niet alleen op door zijn humor en snelle actie, maar onderscheidt zich vooral door zijn historische vermelding in het Guinness Book of Records. Met een record van acht en een half keer over de kop gaan in een aangepaste Jeep Grand Cherokee, verbreekt de film het vorige record dat gehouden werd door “Casino Royale“, waardoor “The Fall Guy” zich als de blockbuster van het jaar vestigt.

Een stuntrecord dat de film definieert

Deze spectaculaire prestatie is niet alleen een technisch hoogstandje, het past ook perfect in het plot van de film dat draait om de risicovolle en spectaculaire wereld van stuntmannen, vergelijkbaar met de schitterende actiescènes die je zou kunnen zien op de filmsets van casinofilms.

Een sterrencast in een betoverende plot

In “The Fall Guy” begint het plot waarin mysterie en actie slim vermengd worden met de verdwijning van een filmster op de set van een casino-themafilm, wat de carrière van regisseuse Jody Moreno, gespeeld door Emily Blunt, bedreigt. Ryan Gosling speelt Colt Seavers, een stuntman op een kruispunt, die samenwerkt met Moreno in een meeslepende zoektocht om het mysterie te ontrafelen en de film te redden.