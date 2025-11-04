3I/ATLAS gaat viral op social media: komeet gedraagt zich anders

Het is de snelste komeet die we ooit door ons zonnestelsel zagen vliegen, maar geen zorgen: zoals het er nu uitziet raakt 3I/ATLAS de aarde niet. Wel zijn er enkele bijzonderheden aan dit hemellichaam die de gemoederen flink bezighouden.
De complottheorie achter 3I/ATLAS is dat hij zich met slingerende bewegingen richting de aarde baant, om vervolgens in te slaan. Het gevaarte zou 5 kilometer groot zijn en zoveel vaart hebben dat hij een heel continent zou kunnen wegslaan. Er zijn echter vooral veel experts die zeggen dat die kans niet groot is. In ieder geval is 3I/ATLAS een ware social media hit.
Er zijn verschillende mensen die bovendien stellen dat het om buitenaards leven gaat dat richting onze aarde zou komen. Dat komt onder andere om de ‘staart’ die normaal achter een komeet aangaat, er bij deze komeet heel anders uit zou zien. Bovendien lijkt het alsof het gevaarte bestuurd wordt, want hij beweegt onnatuurlijk, stellen sommige mensen op het internet. Er zijn ook mensen die zo ver gaan te zeggen dat de komeet al een zwerm kleinere vliegtuigen heeft losgelaten om vast naar aarde te gaan.
Het contrast tussen astronomen en social media posts is groot: astronomen stellen dat ze niks geks zien, laat staan iets dat op onze aarde afkomt. Op social media is een professor van Harvard, Avi Loeb, mensen dagelijks gaan updaten over het wel en wee van deze komeet.
Wat het precies is, of het een komeet is gemaakt van nikkel, of het bestuurd wordt door buitenaards leven: daarover verschillen de meningen. Waar men het wel over eens is, dat is dat 3I/ATLAS bestaat. Het is een komeet die interstellair is, wat betekent dat hij van buiten ons zonnestelsel komt. Het is het derde object van dit type dat ooit werd waargenomen. ATLAS is de telescoop die het gevaarte voor het eerst zag.
Met 210.000 kilometer per uur raast hij door het heelal, dat stelt ook de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Hij zou al miljarden jaren rondgaan, maar hij komt niet dichterbij dan 240 miljoen kilometer van onze aardbol, stelt ESA. En met een grote telescoop zou je hem op wel kunnen zien: er zijn al een halo en stofpluimen gezien.
Dat hij viral gaat is dus niet zo raar, maar de verdere theorieën die er over het gevaarte rondgaan, die zijn nogal uiteenlopend. En we zijn er ook nog lang niet vanaf: 3I/ATLAS komt in december dit jaar weer achter de zon vandaan, waardoor hij weer opnieuw kan worden gezien. En in de tussentijd gonst het van de complottheorieën, waarvan het nog de vraag is of ze waarheid worden. In ieder geval rept NASA op zijn pagina over de komeet niet over eventuele buitenaardse gasten.