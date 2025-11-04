3I/ATLAS gaat viral op social media: komeet gedraagt zich anders

Het is de snelste komeet die we ooit door ons zonnestelsel zagen vliegen, maar geen zorgen: zoals het er nu uitziet raakt 3I/ATLAS de aarde niet. Wel zijn er enkele bijzonderheden aan dit hemellichaam die de gemoederen flink bezighouden.

3I/ATLAS en de complottheorie

De complottheorie achter 3I/ATLAS is dat hij zich met slingerende bewegingen richting de aarde baant, om vervolgens in te slaan. Het gevaarte zou 5 kilometer groot zijn en zoveel vaart hebben dat hij een heel continent zou kunnen wegslaan. Er zijn echter vooral veel experts die zeggen dat die kans niet groot is. In ieder geval is 3I/ATLAS een ware social media hit.

Er zijn verschillende mensen die bovendien stellen dat het om buitenaards leven gaat dat richting onze aarde zou komen. Dat komt onder andere om de ‘staart’ die normaal achter een komeet aangaat, er bij deze komeet heel anders uit zou zien. Bovendien lijkt het alsof het gevaarte bestuurd wordt, want hij beweegt onnatuurlijk, stellen sommige mensen op het internet. Er zijn ook mensen die zo ver gaan te zeggen dat de komeet al een zwerm kleinere vliegtuigen heeft losgelaten om vast naar aarde te gaan.