SpaceX loopt achter en wil nu de maanlanding aanpassen

De relatie tussen SpaceX en NASA is tot een dieptepunt gekomen. NASA kampt al met gedoe rondom de fondsen die het al dan niet van de Amerikaanse overheid krijgt, maar nu worstelt het ook met zijn band met SpaceX.
Het contract van SpaceX en NASA omtrent Artemis III moet potentieel worden aangepast, omdat SpaceX vertraging oploopt. Het heeft nu een versimpelde maanlanding voorgesteld. SpaceX is er wat vaag over, maar het geeft aan: “Als reactie op de recente oproepen hebben we een vereenvoudigde missiearchitectuur en operationeel concept gedeeld en beoordelen we deze formeel. We denken dat dit zal leiden tot een snellere terugkeer naar de maan, terwijl het tegelijkertijd de veiligheid van de bemanning verbetert.”
Het zegt daarnaast dat het juist heel veel progressie heeft gemaakt met Starship, het landvaartuig voor de Artemis-missie. Het is de bedoeling dat er volgend jaar een Artemis II-missie de lucht in gaat om een rondje om de maan te vliegen, met in 2027 dan de maanlanding, die betekent dat we voor het eerst in meer dan 50 jaar weer voet zetten op die grijswitte krater. Voor zwarte mensen en vrouwen is het zelfs voor het eerst dat zij op de maan neerkomen: tot nu toe was dit altijd alleen iets dat witte mannen deden.
Maar ja, dan moet die missie wel de lucht in gaan en zoals het er nu voorstaat, lijkt dat allemaal ineens helemaal niet zo zeker meer. SpaceX heeft voorgesteld dat het anders moet: simpeler. Het idee is dat astronauten zo sneller voet op de maan kunnen zetten dan nu het plan is voor Artemis III, maar hoe precies, dat is onduidelijk. In ieder geval lijkt het erop dat SpaceX nu zelf ook aangeeft dat het niet op tijd klaar gaat zijn met Starship voor het Human Landing System-programma van NASA.
SpaceX is niet te spreken over de kritiek die NASA heeft geuit op de vertraging. Volgens voormalig NASA-medewerkers Charlie Bolden en Jim Bridenstine zou de Starship-architectuur bekritiseren. Ze houden daarbij vooral rekening met China: Amerika en China hebben niet alleen op aarde nogal problemen met elkaar, er is een spacerace gaande. Het opvallende is dat het gaat om iets waar de Amerikanen zich al in hebben bewezen, al die decennia geleden, maar toch voelen ze druk van China dat ook naar de maan wil gaan en er mensen wil plaatsen.
Bolden en Bridenstine denken niet dat Starship nu klaar is om te zorgen dat Amerika die race wint. SpaceX zegt zelf dat het 49 mijlpalen heeft bereikt onder zijn NASA-contract. Dat klopt ook wel, maar het algemene werk aan de lander is achter op schema. NASA dacht dat SpaceX vandaag kon laten zien hoe het vloeibaar zuurstof en methaan van de ene Starship in de andere kon ‘overtanken’ in de lage baan rond de aarde. Dat is nog niet gebeurd en lijkt ook niet dit jaar te worden bereikt. SpaceX zegt dat de volgende grote mijlpaal een langeafstandsvluchttest moet zijn en dan dat ‘overtanken’. Wanneer dat precies staat te gebeuren is echter nog onbekend, maar SpaceX zegt dat het van de voortgang van de Starship V3 afhangt en dat het 2026 wordt.