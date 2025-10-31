SpaceX loopt achter en wil nu de maanlanding aanpassen

De relatie tussen SpaceX en NASA is tot een dieptepunt gekomen. NASA kampt al met gedoe rondom de fondsen die het al dan niet van de Amerikaanse overheid krijgt, maar nu worstelt het ook met zijn band met SpaceX.

Artemis III

Het contract van SpaceX en NASA omtrent Artemis III moet potentieel worden aangepast, omdat SpaceX vertraging oploopt. Het heeft nu een versimpelde maanlanding voorgesteld. SpaceX is er wat vaag over, maar het geeft aan: “Als reactie op de recente oproepen hebben we een vereenvoudigde missiearchitectuur en operationeel concept gedeeld en beoordelen we deze formeel. We denken dat dit zal leiden tot een snellere terugkeer naar de maan, terwijl het tegelijkertijd de veiligheid van de bemanning verbetert.”

Het zegt daarnaast dat het juist heel veel progressie heeft gemaakt met Starship, het landvaartuig voor de Artemis-missie. Het is de bedoeling dat er volgend jaar een Artemis II-missie de lucht in gaat om een rondje om de maan te vliegen, met in 2027 dan de maanlanding, die betekent dat we voor het eerst in meer dan 50 jaar weer voet zetten op die grijswitte krater. Voor zwarte mensen en vrouwen is het zelfs voor het eerst dat zij op de maan neerkomen: tot nu toe was dit altijd alleen iets dat witte mannen deden.