De Artemis-maanlanding is weer uitgesteld door NASA

Het is een harde dobber voor fans van de ruimte-inspanningen van de Amerikanen. Het is een tegenvaller, omdat het al vaker is uitgesteld en het niet altijd even duidelijk is waarom precies. Ditmaal probeert NASA het wel helder te maken: er is een probleem met het hitteschild van het ruimtevaartuig. In een testvlucht kwam naar voren dat het hitteschild aangetast is en dat er erosie is opgetreden. Een heel goede reden om de lancering even in de ijskast te zetten.

NASA Artemis II

Is het eenmaal echt zover dat Artemis II mag vertrekken, dan gaan daarmee 4 astronauten voor 10 dagen richting de maan en terug: Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover en Jeremy Hansen. Ze zullen niet landen, maar hangen straks in de baan rond de maan. Wel zijn ze de eerste astronauten die met het Space Launch System zullen vertrekken in de Orion-capsule. Er is dus wel degelijk sprake van een primeur, alleen mag het wat ons betreft wel iets sneller gaan. Mits het veilig is.