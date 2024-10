Astronauten dragen Prada-ruimtepakken in maanmissie Artemis III

Een antropomorfe maat

Axiom schrijft: “Het pak is geschikt voor een groot aantal bemanningsleden, waaronder mannen en vrouwen van het eerste tot 99e percentiel (antropomorfe maat). Het is bestand tegen extreme temperaturen op de zuidpool van de maan en verdraagt de koudste temperaturen in de permanent beschaduwde gebieden gedurende ten minste twee uur. Astronauten zullen minstens acht uur ruimtewandelingen kunnen maken.“ Dat zijn flinke wandelingen, maar dat is ook wat deze missie zo bijzonder maakt: het is niet even een soort touchdown als we in de jaren 60 en 70 hebben gezien, het gaat echt om langere verblijven op de maan.

Waarschijnlijk zien we de astronautenpakken in actie in september 2026, al is dat wel een optimistische inschatting. De kans is groot dat Artemis II vertraging oploopt en dan is het maar afwachten welke invloed dat heeft op deze derde maanmissie.