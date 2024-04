​Drie bedrijven mogen zich wagen aan de maanauto voor NASA

Waar we eerst al blij waren wanneer we een stapje op de maan zetten, willen we nu een hele bolide naar de maan meenemen om de boel te herkennen. De astronauten die tijdens de Artemis V-missie voet op de maan zetten, zullen dus ook een “autoritje’ gaan maken.

Intuitive Machines Dat laat NASA (net als een deel van het vervoer en de ruimtepakken) over aan andere bedrijven. NASA heeft voor deze ronde gekozen voor Lunar Outpost, Venturi Astrolab en Intuitive Machines. Misschien geen namen die je direct heel bekend voorkomen, al is Intuitive Machines het bedrijf achter die ingewikkelde maanlanding van laatst. Het zijn in ieder geval zeker geen kleine bedrijven. Dit soort aanbestedingen worden zelden door kleine bedrijven gedaan, omdat er veel geld nodig is. Veel dingen die in de Artemis-missie worden gebruikt, zijn ontwikkeld door private ondernemingen die deels geld krijgen van NASA om te ontwikkelen, en deels worden gefinancieerd uit eigen zak (of via investeerders).

Maankar Ditmaal heeft NASA heel wat over voor een goede maankar: er wordt gezegd dat het bedrijf dat uiteindelijk de aanbesteding krijgt, waarschijnlijk in de komende 13 jaar wel 4,6 miljard dollar kan verdienen aan bestellingen van NASA. Maar daar moeten ze ook wel wat voor doen. De maanauto moet bijvoorbeeld werkzaam zijn op de zuidpool van de maan, waar mogelijk waterijs te vinden is. Dit is de plek waar NASA een basiskamp hoopt op te zetten.

We zeggen overigens wel auto, maar dit wordt geen SUV. Het gaat om een Lunar Terrain Vehicle (LTV) en zal waarschijnlijk meer lijken op een soort buggy. Misschien een buggy die op een Tesla Cybertruck lijkt, maar uiteindelijk wel een soort buggy. Er moeten twee astronauten in passen, maar bovenal moeten er robotische mogelijkheden zijn en moet het een soort bestuurbare auto worden, zodat NASA er ook mee kan rondrijden als er geen mensen op de muur zijn. Het allerbelangrijkst is echter dat deze maanauto tegen verschillende temperaturen bestand is: de maan bereikt temperaturen die ver, ver boven 0 gaan en heel diep eronder. Temperaturen die wij op aarde helemaal niet kennen. De LTV wordt ook echt gebruikt om op locaties te komen die we zelf niet te voet kunnen bereiken, dus zeker in het kader van onderzoek en ontdekking is dit een heel belangrijk apparaat.

Artemis V Er liggen wel prototypes op tafel, maar nu is de vraag hoe realistisch het is om een systeem te maken dat werkt. De bedrijven krijgen een jaar om dat uit te zoeken, waarna ze het moeten gaan demonstreren aan NASA om verder te mogen ontwikkelen. Uiteindelijk moet er ook nog goed worden gekeken naar de veiligheid en prestaties van het uiteindelijke apparaat voordat deze meegaat op de Artemis V-missie. Het gaat dus nog niet om de Artemis III-missie die voor het eerst weer mensen op de maan zet: het gaat om de vijfde. De derde zou ook wat ‘snel’ zijn in ruimteontwikkeling: die missie staat namelijk voor 2026 op het programma, nadat eerst Artemis II nog wordt gelanceerd in 2025 (met mensen aan boord, maar na een rondje om de maan gaan die weer huiswaarts. Het is de bedoeling om te kijken hoe we astronauten wat langer op de maan kunnen laten verblijven door bijvoorbeeld het waterijs te gebruiken als drinkwater, maar potentieel zelfs als brandstof. Het is echter allemaal voorwerk voor een nog grotere missie, en dat is het bereiken van Mars, dat volgens sommige mensen (we kijken naar jou, Elon Musk) zelfs zou moeten worden gekoloniseerd. Eerst maar eens kijken hoe de Artemis II-missie het doet, al zijn we vooral benieuwd naar die langverwachte Artemis III.