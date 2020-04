Dashcamgebruik neemt sterk toe: wat mag wel en wat niet

Inmiddels rijden in Nederland al honderdduizenden weggebruikers rond met een dashcam (afkorting van een dashboardcamera). En iedereen heeft daar zijn eigen redenen voor. Je kunt hem natuurlijk gebruiken voor het vastleggen van een geweldige roadtrip. Weer anderen gebruiken hem om te laten zien wat er in het verkeer zich afspeelt en ook bij ongelukken kan de dashcam een rol spelen. Misschien is de dashcam inmiddels zelfs gewoon een echte gadget geworden, het kadootje voor vaderdag, of iets wat je wilt hebben omdat ‘iedereen’ er een heeft. Als het nieuwtje er af is is het maar de vraag hoe vaak je hem echt gebruikt.



Het gebruik van een dashcam kan wel degelijk ook gevaarlijk zijn. Een dashcam wordt normaliter met een zuignap op de voorruit bevestigd en kan vervolgens een rit vastleggen vanuit het perspectief van de bestuurder. De vraag is echter wat mag wel en wat niet? En is het gebruik van een dashcam wel veilig?

Mag je in Nederland filmen met een dashcam?

Dat mag op de openbare weg. Dit valt namelijk onder de vrije nieuwsgaring. Dat betekent dat op de openbare weg iedereen mag worden gefilmd. Maar let op: zodra je de beelden gaat publiceren op een site of via social media, kun je te maken krijgen met pivacywetgeving. Vooral als er mensen of persoonsgegevens (bv een kentekenplaat) duidelijk in beeld komen. Webcambeelden kunnen daarmee onderworpen zijn aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). En als het gaat om gebruik bij ongeval of schade: het is aan de rechter om te besluiten of de beelden wel of niet worden toegelaten als bewijs.

Hoe zit het met het gebruik in het buitenland?

Nu wordt het lastiger. Om te beginnen zijn er landen waar het gebruik van een dashcam simpelweg is verboden: Oostenrijk, Luxemburg en Portugal. Veel dashcams geven ook flitsers door. Dat mag weer niet in België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en de Baltische staten. Daar komt nog eens bij dat er in verschillende landen verschillende regels gelden als het gaat om privacy en het gebruik van dashcambeelden als bewijs bij ongeval of schade. Check voorafgaand aan een reis dus altijd de wetgeving van het desbetreffende land.

Rondvliegend projectiel

Bij het gebruik van een dashcam zijn er ook praktische zaken waar je op moet letten. En veel belangrijker: bij een onjuist gebruik kan een dashcam gevaarlijk zijn, terwijl veel mensen hem juist gebruiken voor extra veiligheid. Onderweg is het belangrijk dat je je niet te veel laat afleiden door (de bediening van) de dashcam. Afleiding kan gevaar veroorzaken. Om te beginnen mag de camera zich niet in het directe blikveld van de bestuurder bevinden. Het kan pas echt gevaarlijk worden bij een ongeval. Als een dashcam bij een botsing losraakt, kan hij zich ontpoppen tot een rondvliegend projectiel. Helemaal als de camera niet op de juiste wijze is gemonteerd.



Andere praktische punten: maak gebruik van een geheugenkaart met een ruime opslagcapaciteit. En let op, zeker bij een geparkeerde auto met ingeschakelde dashcam: als de accucapaciteit te laag wordt, stopt de camera met filmen. Losse dashcams worden bij het parkeren trouwens vaak niet opgeborgen, met grote kans op diefstal.