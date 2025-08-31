HP OmniBook x Flip 16 review: uit de kluiten gewassen alleskunner

Als je geen fliplaptop of laptop met een aanraakscherm gewend bent, dan is de HP OmniBook x Flip 16 even wennen. Maar als je eenmaal went, dan wil je niet meer terug naar een gewone laptop. Is deze laptop een schot in de roos? In deze review zoeken we het uit.

HP OmniBook x Flip 16

De afgelopen twee weken spendeerden we met de HP OmnibBook x Flip 16 en we gebruikten hem voor de dagelijkse dingen: mails lezen, online shoppen, YouTube kijken, artikelen tikken en beeld bewerken. Het werd bij het uit de doos halen al duidelijk: dit is een grote reus, maar is het ook een grote vriendelijke reus? Na het vrij extensieve installatieproces van Windows te hebben doorlopen, gingen we aan de slag. Mijn werk is uiteraard artikelen tikken en dat was even wennen: de toetsen zijn vrij groot, net als het apparaat zelf. Ook ben ik toetsen gewend die wat meer uit elkaar staan, en dat is bij deze laptop niet het geval. Toch wen je daar vrij snel aan: ook voelen de toetsen erg prettig.

Deze laptop is bovendien lekker rap. Met zijn Intel Core Ultra 5-processor en 512 GB SSD met 16 GB werkgeheugen kan hij goed meedoen met wat jij wil. Deze Windows-laptop biedt bovendien een touchscreen, waardoor je niet altijd op het toetsenbord hoeft te typen, maar ook gebruik kunt maken van het virtuele toetsenbord. Sowieso is een touchscreen erg handig: je tikt snel een venster weg, je kunt met je vinger snel je handtekening tekenen op belangrijke documenten en je krijgt een tabletbeleving dankzij het scherm dat je helemaal tegen de onderkant kunt klappen.