HP OmniBook x Flip 16 review: uit de kluiten gewassen alleskunner

Als je geen fliplaptop of laptop met een aanraakscherm gewend bent, dan is de HP OmniBook x Flip 16 even wennen. Maar als je eenmaal went, dan wil je niet meer terug naar een gewone laptop. Is deze laptop een schot in de roos? In deze review zoeken we het uit.
De afgelopen twee weken spendeerden we met de HP OmnibBook x Flip 16 en we gebruikten hem voor de dagelijkse dingen: mails lezen, online shoppen, YouTube kijken, artikelen tikken en beeld bewerken. Het werd bij het uit de doos halen al duidelijk: dit is een grote reus, maar is het ook een grote vriendelijke reus? Na het vrij extensieve installatieproces van Windows te hebben doorlopen, gingen we aan de slag. Mijn werk is uiteraard artikelen tikken en dat was even wennen: de toetsen zijn vrij groot, net als het apparaat zelf. Ook ben ik toetsen gewend die wat meer uit elkaar staan, en dat is bij deze laptop niet het geval. Toch wen je daar vrij snel aan: ook voelen de toetsen erg prettig.
Deze laptop is bovendien lekker rap. Met zijn Intel Core Ultra 5-processor en 512 GB SSD met 16 GB werkgeheugen kan hij goed meedoen met wat jij wil. Deze Windows-laptop biedt bovendien een touchscreen, waardoor je niet altijd op het toetsenbord hoeft te typen, maar ook gebruik kunt maken van het virtuele toetsenbord. Sowieso is een touchscreen erg handig: je tikt snel een venster weg, je kunt met je vinger snel je handtekening tekenen op belangrijke documenten en je krijgt een tabletbeleving dankzij het scherm dat je helemaal tegen de onderkant kunt klappen.
Toch is dat ook een beetje waar de schoen wringt bij deze laptop: het is namelijk wel nogal een joekel. Met 16 inch en een gewicht van een kleine 2 kilogram, is het geen enorm lichte laptop. Hij past zelfs niet in het laptopvak van mijn tas, waardoor dit wat mij betreft meer een thuislaptop is dan eentje om overal mee naartoe te nemen. En dat grote 16 inch-scherm zorgt er ook voor dat het omklappen en als tablet gebruiken van de laptop wel wat lomp voelt. Tegelijkertijd heeft het ook zijn voordeel: je hebt een groter scherm om lekker op te Netflixen. Zeker voor wie zijn laptop vooral op zijn schoot op de bank gebruikt of in de normale stand achter zijn bureau, is die grootte en dat gewicht niet zo’n probleem.
Hoewel ik het dus niet echt een on-the-go-apparaat vind, wil je natuurlijk wel weten wat je van de accuduur mag verwachten. Die is erg goed. De batterij is 4-cels en gaat zeker wel een werkdag mee. Ik heb er vaak een hele dag mee gedaan en dan bedoel ik geen 7 a 8 uur, maar eerder 14 uur. Dat houdt deze laptop prima vol. Iets wat ik niet helemaal had verwacht, omdat een OLED-scherm en aanraakscherm ook meer energie vragen.
Ga je op dit apparaat gamen, dan ga je eerder door de batterij heen omdat je er ook veel meer van vraagt. Schrik dan trouwens niet: deze laptop kan dan wat warm worden en zelfs herrie gaan maken. Met andere woorden: hij lijkt zijn warmte niet altijd even goed kwijt te kunnen. Nu zitten we in Nederland niet vaak in enorme warmte, dus ons klimaat zal de laptop wel een beetje helpen, maar het is desondanks toch opvallend.
Toch nog even terug naar het scherm, want er is een aantal dingen om rekening mee te houden. Ten eerste is het een prachtig scherm met scherpte en kleur. Wel is het een glanzend scherm, dus je ziet er snel reflecties in. Dit maakt de laptop ook iets minder makkelijk te gebruiken in de zon, al kun je je met die warmte afvragen of je je sowieso in de zon wil bevinden met deze laptop.
Plus, met een piekhelderheid van 397 nits weet je ook dat je niet al te veel kunt zien, dus wederom bewijst dit dat dit toch meer een apparaat is voor binnen. Het is er wel eentje die vrij goed geluid kan voortbrengen, vooral als het om de bas gaat, maar hij kan niet heel erg hard, dus in sommige gevallen zijn oordopjes waarschijnlijk een slimme keuze om te gebruiken met deze klapcomputer.
Verder biedt de HP OmniBook x Flip 16 een heel fijne Windows 11-ervaring waarbinnen je heel goed kunt werken, maar ook van entertainment kunt genieten. Deze laptop kost nu 999 euro bij HP zelf en is wat ons betreft een goede laptop voor wie vooral thuis op zijn laptop wil werken of schoolwerk wil doen. En niet te vergeten, heel geschikt voor wie lekker wil YouTube, Netflixen en online shoppen in tablet-stijl.