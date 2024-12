5 dingen die we kunnen verwachten van toekomstige laptops

Laptops zijn al veel jaren redelijk hetzelfde. Kondigen merken bovendien iets te radicaals aan, dan krijgen ze nog wel eens de deksel op hun neus, zoals we zagen bij de softwarekant met Recall van Microsoft. Laptops beloven in 2025 met spannende mogelijkheden te komen: dit is wat we verwachten van laptops in 2025.

1. Stevige processoren

We beginnen even rustig, want het wordt later in dit lijstje vrij gek. De verwachting is dat nieuwe laptops worden voorzien van stevige processoren van de bekende namen. Die processoren zijn steeds meer gefocust op rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Het is nog steeds een kwestie van snelheid, maar nu met extra uitdaging die kunstmatige intelligentie die veel meer vraagt.

2. Budget-laptops voor gamers

De gaminglaptop krijgt waarschijnlijk een ander imago in 2025. We kennen ze als grote, zware laptops die veel kosten, maar Asus is recent een nieuwe trend gestart: laptops die geschikt zijn voor gaming, maar dan voor een kleiner budget. Daarmee moet je niet denken aan 400 euro, maar wel rond de 1000 euro, terwijl er toch krachtige processoren inzitten en er ook extra aandacht is voor het grafische, met onder andere een goed scherm om het op weer te geven. Het is anno 2025 echt niet meer nodig om een heel grote, lompe laptop te gebruiken als je goed wil kunnen gamen. HP Victus is overigens ook een reeks om in de gaten te houden op dat gebied.

3. AI

We noemden het net al bij de processoren: AI wordt steeds belangrijker en die kunstmatige intelligentie neemt steeds meer taken van ons over op de laptop. Het kan transcriberen, vertalen, het kan mails in een andere toon schrijven en je met allerlei willekeurige vragen helpen. We zien nu ook steeds meer AI-video’s opkomen, wat weer een nieuwe stroom aan mogelijkheden met zich meebrengt. We zullen in 2025 veel vaker een focus op AI zien bij de aankondigingen van nieuwe laptops.