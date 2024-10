Microsoft stelt release van AI-meekijker Recall weer uit

Copilot Plus-PC’s

Recall zou alleen verschijnen op Copilot Plus-PC’s en het wordt ook al volop getest, maar tegen TheVerge zegt het bedrijf nu dat het nog niet klaar is om de nieuwe mogelijkheid ook echt uit te rollen. “We zijn toegewijd aan het leveren van een veilige en vertrouwde ervaring met Recall. Om ervoor te zorgen dat we deze belangrijke updates waarmaken, nemen we extra tijd om de ervaring te verfijnen voordat we deze previewen met Windows Insiders. Oorspronkelijk gepland voor oktober, zal Recall nu beschikbaar zijn voor preview met Windows Insiders op Copilot Plus PC’s in december.”

Met andere woorden, Recall verschijnt nog niet officieel in 2024, dat zal toch echt 2025 gaan worden. En dan te bedenken dat het eigenlijk al in juni/juli van dit jaar had moeten uitkomen. Echter, het is goed dat Microsoft hier zijn tijd mee neemt. Waarschijnlijk beseft het bedrijf maar al te goed dat het, zeker gezien de huidige staat van AI, echt moet zorgen dat de lancering meteen goed is. Je hebt maar een keer om goede indruk te maken en als Recall na al die kritische noten bij lancering dan toch tegenvalt, dan zal dat heel moeilijk zijn voor Microsoft om de ideeën hierover om te draaien. Er ligt dus veel druk op de schouders van de mensen die aan Recall werken.