Microsoft breidt zijn AI-hulp Copilot uit en zet Recall toch door

AI is nog flink in ontwikkeling, maar de innovaties volgen elkaar in een rapper tempo op dan ooit. Dat stelt Microsoft, het IT-bedrijf dat zelf ook flink innoveert met zijn Copilot-AI. Het introduceert vandaag Copilot Labs, om mensen eerder toegang te geven tot de vroege versies van nieuwe functies binnen Copilot.

Copilot Labs

Copilot Labs zijn bedoeld om vast een kleine groep met nieuwe mogelijkheden bezig te laten gaan om te testen of het geschikt is voor meer mensen. Hiermee hoopt Microsoft betere, veiligere AI te maken en een glimps te geven van waar het aan werkt. De eerste mogelijkheid om te testen in Copilot Labs is Think Deeper. Hiermee kan Copilot beter redeneren. Zo kan het helpen met complexere problemen. Denk aan moeilijke wiskundevragen, maar ook helpen bedenken of een uitbouw van je woning een realistische optie is. Copilot geeft ook stap voor stap een soort updates over wat het denkt, zodat je in de redenatie wordt meegenomen. Helaas is het wel in eerste instantie alleen voor Engelssprekende landen.

Copilot Vision is een andere aankondiging van Microsoft. Dit heeft alles te maken met ‘zien’ wat jij ziet. “Hier zit je Copilot binnen Microsoft Edge. Als je dat wilt, kan hij de pagina die je bekijkt begrijpen en vragen beantwoorden over de inhoud. Hij kan suggesties doen voor volgende stappen, vragen beantwoorden, je helpen navigeren en assisteren bij taken. En dat allemaal terwijl je het gewoon in natuurlijke taal toespreekt. Het is een nieuwe functie die het gemak en praktische gebruik van Copilot naar een nieuw niveau tilt.“ Het doet een beetje aan de omstreden Recall-functie denken, waarbij je kunt terugkijken doordat de computer allemaal screenshots maakt, maar dit is net even wat gecontroleerder. Geen wonder dus dat Microsoft dikgedrukt laat weten dat het volledig opt-in is: als je er niks van moet hebben, dan doe je er lekker niks mee. Sites met een paywall of gevoelige content worden wel geblokkeerd. Bovendien belooft Microsoft dat in de preview versie er geen enkele content wordt opgeslagen of gebruikt voor training. Zodra je de mogelijkheid afsluit is de data zelfs permanent verwijderd.