Microsoft Copilot komt met Pages: een ultiem samenwerkdocument

Online samenwerken is soms zo’n ratjetoe aan documenten waarbij je soms compleet het spoor bijster bent of het nou in een Excel was gedeeld, per mail, gewoon in een Teams-chatje of wat anders. Reden voor Microsoft om met een ultiem samenwerkingsdocument te komen: Microsoft Copilot Pages. En ook voor ‘Office’ is er het nodige aangekondigd.

Excel-hulp

De Office-programma’s van Microsoft (ook bekend als Microsoft 365) zijn heel handig en leuk om te gebruiken, maar als er een programma is dat toch vaak wat angst inboezemt, dan is het Excel wel. Gigantische spreadsheets, ingewikkelde formules, foutmeldingen waar je niet altijd chocola van kunt maken: het is niet altijd een pretje. Microsoft schiet te hulp, want met de nieuwe fase van Copilot is er Excel-hulp onderweg.

Microsoft kondigde Copilot Wave 2 aan in een livestream. Eén van de handigste nieuwe taken voor Excel is dat Copilot kan helpen programmeren met Python en hiermee betere voorspellingen kan helpen maken, zonder dat je er zelf programmeerervaring voor nodig hebt. Je kunt dus in tekst typen wat je wil, en Microsoft Copilot gaat het dan voor je regelen. Over tekst gesproken: in Word krijgt Copilot opties om makkelijker naar andere bestanden te refereren en naar webdata, waardoor je meer informatie tot je beschikking hebt tijdens het opstellen van bijvoorbeeld een paper.