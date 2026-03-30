Euro Office, zo moet het Europese alternatief voor Microsoft Office gaan heten. Het is afwachten of het gratis is, maar het wordt sowieso open source, zodat mensen het nog naar wens kunnen aanpassen. Euro Office is bedoeld om zo minder afhankelijk te zijn van Amerikaanse techbedrijven

Open source-alternatief van Office

Het initiatief komt van Nextcloud, een Duits techbedrijf . Het maakt met zes bedrijven in de techwereld software die hetzelfde moet werken als het Office-pakket van Microsoft . Denk aan een tekstverwerker, iets met spreadsheets, enzovoort. Nu gebruiken mensen daar vaak Microsofts kantoorsoftware voor, of die van Google . Echter zijn dit allebei Amerikaanse bedrijven en wie juist niet zo afhankelijk wil zijn van Amerika, die zal een alternatief willen gebruiken.

Die zijn er niet enorm veel, waardoor deze bedrijven hebben besloten om met één product te komen dat Office van Microsoft en Workspace van Google vervangt. Dat is ook wat het belangrijkste is: het is meteen alles-in-een, want normaliter als je alleen Europese software wil gebruiken moet je dan naar allemaal verschillende tools grijpen. De bedrijven Ionos, xWiki, Soverin, OpenProject, Abilian en Btactic doen er ook aan mee en ze doen het omdat ze merken dat veel mensen en bedrijf digitaal onafhankelijk willen worden van de Verenigde Staten, nu die laatste zich steeds minder positief opstelt tegenover Europa

Niet meer afhankelijk van Microsoft

Het is niet makkelijk om een goed alternatief te maken voor deze geliefde software. Mensen kennen deze software vaak op hun duimpje en de overgang kan dan ook een grote uitdaging zijn. Ook heb je het probleem dat het binnen bedrijven dan wel breed moet worden gedragen: systeembeheerders moeten het wel ondersteunen. Dat hebben de techbedrijven in de smiezen en zij kiezen er dan ook voor om het zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Ze denken dat veel bedrijven die transitie wel aandurven, simpelweg omdat ze uit de ‘gevangenis’ willen die Microsoft met Office en zijn Windows-laptops heeft gecreëerd. Het is afwachten of de software inderdaad alles kan dat we kennen uit de Google en Microsoft. Nu hoeft er niet per se meteen al heel veel AI aan te pas te komen, maar het is wel fijn om meer te kunnen dan alleen de basics. Wat de software precies zal inhouden is nog onbekend, ook weten we nog niet wanneer het ongeveer af zal zijn. De verwachting is dat het in de zomer uitkomt: er staat nu een vroege versie op Github.