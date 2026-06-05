Jumpers / Hoppers (Disney+)

De nieuwste Pixar-film Hoppers (in Nederland bekend als Jumpers) staat nu al op Disney+ , en staat garant voor plezier voor het hele gezien. In deze animatiefilm hebben wetenschappers ontdekt hoe ze hun bewustzijn kunnen overzetten naar robotachtige dieren, waarmee ze met echte dieren kunnen communiceren. Daarmee gaat de droom van dierenliefhebber Mabel in vervulling, waarmee ze ook nog eens een bouwbedrijf wil tegenhouden dat dreigt om een dierenhabitat te vernietigen.

De Rocky- en Creed-films (Netflix)

Een hele generatie groeide op met het door Sylvester Stallone gespeelde personage Rocky Balboa, die zich in verschillende films een weg omhoog bokst. De iconische jogscène op de trap bijvoorbeeld, of het gevecht tegen de Russische Ivan Drago. Alle Rocky-films zijn nu op Netflix te aanschouwen, waardoor diezelfde generatie als een warm bad weer terug kan keren bij deze films die op sublieme wijze gevechten met drama combineren. Ook de moderne opvolgers in de vorm van de Creed-films zijn nu op de streamingdienst te zien.

Clarkson’s Farm seizoen 5 (Amazon Prime Video)

Jeremy Clakson kennen we natuurlijk vooral als een van de mannen achter Top Gear en The Grand Tour. Maar niet iedereen weet dat hij op Amazon Prime Video ook de boer uithangt in Clarkson’s Farm. Hierin moet hij zelf een boerderij zien te runnen, en dat doet hij met vallen en opstaan, inclusief die typisch Britse humor. Het vijfde seizoen is nu op de streamingdienst te zien, waarin hij de boerderij flink op de schop wil nemen door het te moderniseren. Daarvoor gaan ze ook langs op andere boerderijen, onder andere in Rotterdam.

The Witness seizoen 1 (Netflix)

Als de Britten één ding goed kunnen, is het wel misdaadseries maken, en The Witness, dat nu op Netflix te zien valt, is daar weer een uitstekend voorbeeld van. Hierin duiken we in het waargebeurde verhaal rondom Alex en André Hanscombe. In 1992 wordt de vrouw van André in Londen vermoord, waar zijn zoontje Alex ooggetuige van is. Alsof het niet uitdagend genoeg is om je kind in die situatie op te voeden, komt daar ook nog eens de chaos van de media die de zaak wil verslaan bij.

Michael Jackson: The Verdict (Netflix)

Wéér een Netflix-tip – het streamingbedrijf heeft namelijk flink wat interessante toevoegingen deze week. In dit geval gaat het om Michael Jackson: The Verdict, een driedelige documentaire die inzoomt op de veelbesproken rechtszaak uit 2005 rondom de wijlen megaster. Journalisten, getuigen en juryleden worden aan het woord gelaten om hun kijk op de rechtszaak te geven, Daarbij staan niet alleen de beschuldigingen en de rechtszaak centraal, maar ook de extreme aandacht in de media die de zaak kreeg.

Elke vrijdag zetten we op DutchCowboys de leukste nieuwe films en series op streamingdiensten voor je op een rij, zodat je meteen weet wat je dit weekend kunt gaan kijken.