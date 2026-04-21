1 april inhakersSamsungAITech in AsiaAutomotiveNetflixTechnologie
Alle channels
AdverterenVolg ons op Whatsapp
Practical Magic 2-trailer: pure nostalgie of is het hem net niet?

Entertainment21 apr , 18:30doorLaura Jenny
Practical Magic is een film over twee meisjes die na de dood van hun ouders door twee tantes worden opgevoed, die heksen zijn. Op zich is dat al bijzonder, maar er komt ook nog een vloek bij kijken waardoor alle mannen op wie de meisjes verliefd worden, onverwachts komen te overlijden. De film verscheen in 1998 met hoofdrollen voor Snadra Bullock en Nicole Kidman. Nu krijgt het een opvolger en heeft Warner Bros weer de twee topactrices weten te strikken. Dit is de trailer.

In de tweede Practical Magic zien we dat de zussen samen moeten wereken omdat er weer een nieuwe generatie opstaat die met magie te maken krijgt. De eerste film was al gebaseerd op het boek Practical Magic van Alice Hoffman en het tweede is op haar opvolger The Book of Magic gebaseerd. Het boek is van 2021 en heeft dus ook een flinke tijdreis gemaakt. Susanne Bier is regisseur en dat is in tegenstelling tot wat je misschien denkt geen Nederlandse: ze is afkomstig uit Denemarken. Maar ze werkte eerder met Bullock aan Bird Box, dus we hebben hoge verwachtingen.
Verder zijn er ook nieuwe gezichten: Lee Pace, Maisie Williams en Joey King bijvoorbeeld. Bekijk hieronder de teaser:
En dan toch nog even de trailer van de eerste film ter vergelijk:
Practical Magic 2 draait 11 september 2026 in de bioscoop.

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading