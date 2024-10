Babygirl-trailer: de Nicole Kidman-film van Halina Reijn

Wat is het toch leuk om weer eens een Nederlandse filmmaker te hebben om trots op te zijn. Move over Paul Verhoeven, Rutger Hauer en Michiel Huisman: het is tijd voor een vrouw aan het roer. En hoe. Nadat Halina Reijn met het Amerikaanse Bodies Bodies Bodies al een heel vermakelijke film neerzette, weet ze nu ook de wat meer arthouse-minnende critici voor zich te winnen. Dat doet ze met Babygirl: dit is de trailer.

Babygirl

Babygirl is geen film met de minste: Nicole Kidman heeft de hoofdrol in deze erotische thriller met naast Nicole Kidman Jude Law, Jean Reno en Antonio Banderas: niet slecht geregeld. De film gaat over een vrouw die in de veertig is en een affaire heeft met een stagiair van 21 jaar. De film heeft veel weg van Instinct, de film waarin we zagen hoe een psycholoog (Carice van Houten) verliefd wordt op een zedendelinquent (Marwan Kenzari). En laten we eerlijk zijn: dat is de crème de la crème van de Nederlandse acteerscène op dit moment. Van Houten die in Game of Thrones te zien was, Kenzari die Jafar speelde in de live-action Aladdin.

We hebben Babygirl nog niet gezien, maar het klinkt in ieder geval intrigerend. Bovendien heeft Halina Reijn niet alleen de rol van regisseur in dit project: ze schreef de film ook. Wel moeten we er nog even op wachten: 25 december 2024 is de film pas in de bioscoop te zien.