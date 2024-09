HBO toont eerste teaser trailer voor The Last of Us seizoen 2

HBO heeft vandaag de eerste officiële teaser uitgebracht voor het tweede seizoen van The Last of Us. Na de gebeurtenissen van het eerste seizoen is er 5 jaar van vrede voorbijgegaan. Maar het verleden haalt Joel (Pedro Pascal) en Ellie (Bella Ramsey) in. Ze raken in conflict met elkaar en bevinden zich in een wereld die nog gevaarlijker en onvoorspelbaarder is dan degene die ze aan het einde van het eerste seizoen achterlieten. Iets dat natuurlijk geen verrassing is voor degenen die deel 2 van de game gespeeld hebben.

Na een succesvol en record brekend (overzicht) eerste seizoen, als ondermeer het meest bekeken debuutseizoen van een serie ooit voor HBO. Zal het tweede seizoen van The Last of Us in 2025 op HBO Max beschikbaar zijn om te streamen.