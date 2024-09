De Salem’s Lot-trailer zet een sfeertje neer

Stephen King is de meester van horror in boekvorm, maar met de films en series die ervan worden gemaakt weten we nooit helemaal zeker welke kant het opgaat. De fans zijn het er soms roerend mee eens, soms zijn ze geshockeerd over wat er met hun geliefde personages is gebeurd. Het ziet er voor de nieuwe HBO Max-film Salem’s Lot wel goed uit, al kun je je afvragen waarom de flick dan niet voor een bioscooprelease gepland staat.

Salem’s Lot

Vergeet dat echter even, want in de trailer voelen we in ieder geval een heel sfeervolle, onaangename sfeer die naar meer smaakt. Salem’s Lot is in Nederland bekend als Bezeten Stad en verscheen in 1975 in Engeland, maar in 1982 pas in ons land. De schrijver van It Chapter One en Two is nu de regisseur van de verfilming van die Bezeten Stad en dat ziet er alvast heel.. bezeten uit. Komt maar op met de vampiers, al maakt Stephen King ze niet zo sexy als we in veel andere films gewend zijn.