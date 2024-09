Dit zijn de 5 beste horrorfilms van 2024

Het is Halloween-tijd en je hoeft niet in de Verenigde Staten te wonen om te merken dat de jaarlijkse griezeltijd eraan komt. Bij ons gaat de zon inmiddels ook al een stuk vroeger onder en die donkere avonden schreeuwen om een fijne filmavond. En terwijl de lantaarnpalen dan zorgen voor griezelige boomschaduwen, is het natuurlijk heerlijk om jezelf even goed bang te maken. Dat kan vanaf december met bijvoorbeeld Nosferatu, maar er zijn dit jaar al genoeg andere griezelfilms verschenen.

1. The Substance

Deze film is nu in de bioscoop te zien en dit is die film die elk jaar wel verschijnt waarvan mensen dan zeggen: “Dit is zo eng/goor, dat mensen de bioscoop uit zijn gelopen”. Dit jaar is die eer dus aan The Substance en dat komt omdat er flink wat misselijkmakende body horror in zit. Ook is het een omstreden film omdat Demi Moore er de hoofdrol in speelt. De vroeger zo mooie dame, die inmiddels helemaal is verbouwd, speelt een vrouw die haar jeugd wil terugkrijgen. Regisseur Coralie Fargeat heeft al succes gehad met het heerlijke Revenge, maar nu is ze terug met deze satirische horrorfilm over een groen gif dat je moet gebruiken waarna er een jongere soort kloon van jezelf bestaat. Die heeft echter wel een houdbaarheidsdatum…