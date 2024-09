Viral Deze Week: onewheelende hond en gratis viral horrorfilm

Deze week is voorbij gevlogen. We zagen mensen in hun pyjama bij de IKEA, we zagen dat Gambit misschien wel heel andere plannen heeft en meer. Maar er ging ondertussen op social media nog veel meer viral. Geen zorgen, je hoeft het niet te missen, want dit is weer een nieuwe editie van Deze Week Viral.

Vliegende kangoeroe

We beleven een vliegende start, want kijk toch eens even naar deze kangoeroe: het dier lijkt wel vleugels te hebben, zo hoog springt het.

@10newsfirst An incredible “flying” kangaroo has been captured on camera clearing a backyard fence in a massive leap, sending nearby workers into hysterics. Melbourne landscaper Nathan Xuebsy captured the moment the roo interrupted a job in Melbourne’s north, posting the unbelievable footage to his Instagram. The roo is seen bounding up to the fence before springing off it, launching itself several metres into the air before disappearing. Roo beauty. ♬ Fall Back – Lithe

Onewheelende hond

Het tijdperk waarin honden skateboardden is allang voorbij. Althans: steeds meer honden doen het en het is bijna normaal geworden. Tijd voor iets nieuws. Onewheelen bijvoorbeeld. In Nederland zijn onewheels een heet hangijzer voor wat betreft wet- en regelgeving, maar in veel andere landen mogen ze wel. Vandaar dat er plekken zijn waar zelfs honden onewheelen. Het lijkt wel AI, het lijkt complete gekte, maar deze hond kan echt onewheelen. Hij kan zelf op het apparaat stappen en kneiterhard over straat scheuren, precies op de hoogte van hoe hij zijn lijf moet bewegen en zijn balans moet bewaren om vooruit te komen, langzamer te gaan, enzovoort. We zijn al een halve week volledig gehypnotiseerd door de kunsten van deze hond. Kan. dit. echt!?