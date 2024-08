Deze week viral: komkommer, raw dogging en giga-zendmast

Het is even afkicken van alle viral Olympische Spelen-momenten, maar gelukkig is er genoeg te doen op social media om je te vermaken. Deze week gingen onder andere deze posts volledig viraal.

Indiase motorrijder gaat viral met krachtige Triumph Daytona 675

In India zie je wel motoren, maar de flinke Triumph Daytona van 675 cc en 128 pk niet zo vaak. Het is een grote motor in een land waarin mensen vooral op kleinere motoren rijden. Dat dat nogal wat bekijks trekt, dat toont deze video aan. Mensen openen gewoon keihard het gas, ook als ze eerst gewaarschuwd zijn dat niet te doen. Heel bijdehand en potentieel gevaarlijk.

Boze Biebs

“Vinden jullie dit grappig? Is dit lollig in jullie ogen?” Justin Bieber is boos. Hij is in een hotel in Hollywood waar wat jongens hem filmen. Dat kan hij even niet hebben. Nu is het eigenlijk wat genuanceerder dan dat: de jongens volgden hem en schreeuwden naar hem, terwijl hij met zijn hoogzwangere vrouw even rustig wilde eten. We snappen de reactie van de aankomende vader dus wel, maar viral ging het zeker.

Justin Bieber gets angry at harassment from fans protecting Hailey pic.twitter.com/Tv1JqAhKJo — JBRelated (@jbrelated__) August 9, 2024

Raw dogging

Ik zou het niet kunnen, maar er zijn mensen die veel plezier halen uit raw dogging. Het is een TikTok-trend waarbij je stilzit en niks doet tijdens een lange vlucht. Geen tv-scherm aan, geen boek, geen muziek: echt niks doen. Zelfs profvoetballer Erling Haaland van Man City doet eraan mee ne filmde hoe hij zeven uur lang alleen maar voor zich uitstaarde in het vliegtuig. Zou het echt helpen? Het zou een soort dopamine-detox zijn, maar bewezen is dit niet.

So there's a TikTok challenge now where travellers sit silently and without screens throughout lengthy flights…. 1- This is definitely not a millennial trend, I experienced plane TVs in the late 1990s.

2- THEY DECIDED TO CALL THE CHALLENGE "RAWDOGGING"?! https://t.co/BCY0Vg1GYT — Nazih Fares (@nazihfares) August 14, 2024

Radiopiraten komen met gigantische zendmast

De zendpiraten van RKT, Twentse Rakker & Zoon en Radio Sikkarno hebben zich verenigd in de bouwvakcombinatie. Samen hebben ze een gigantische zendmast gemaakt waar ze hun uitzendingen op 95,4 MHz willen houden. Het gevaarte is 75 meter hoog en ze blijven doorgaan met radio maken tot de autoriteiten ze stoppen.

Viral verloving

Als je ten huawelijk wordt gevraagd, dan heb je daar in principe geen beeld van, tenzij je dat iemand vraagt. Dat deed een jongeman uit de Verenigde Staten, waarbij de video uiteindelijk viral ging om het koddige commentaar van de omstanders.

Logan is de komkommerman

Logan gaat viral omdat hij mensen vertelt hoe je een lekkere komkommersalade maakt waardoor je in één keer door te schudden een lekkere salade maakt en één hele komkommer opeet. 10 miljoen views maar liefst, en counting.