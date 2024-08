Deze Week Viral: heel veel Olympische Spelen en.. zeehonden

De Turkse schutter Yusuf Dikec is verreweg de meest nonchalante Olympiër ooit. Hij staat met zijn hand in zijn zak, zonder speciale bril en en hij schiet zich zo naar zilver. Het internet kan niet geloven hoe cool & collected deze man is, en vooruit, hoe zeer hij eruitziet alsof hij guns wel vaker gebruikt, maar dan wellicht voor andere doeleinden. Dikec is gewoon ene heel talentvolle sporter en gaat helemaal terecht volledig viraal deze week. Hij wint het internet, en dat is veel meer waard dan zilver, toch?

insane aura

51-yr old Yusuf Dikec of Turkey shows up to the Olympics for shooting without special lenses…

without ear protection…

hand in his pocket & both eyes open…

and casually takes home a silver medal pic.twitter.com/qRB3kwRZmz

— Warren Sharp (@SharpFootball) July 31, 2024