Deze Week Viral: breakdancers, synchroonzwemmers en meer

Een koppeltje ging 15 jaar geleden naar de Rhone-gletsjer in Zwitserland. Dit jaar, 15 jaar na dato, gingen ze terug. De verschillen tussen beide kiekjes zijn erg verdrietig. De mensen zelf niet, maar wel hoe weinig er eigenlijk nog van de gletsjer over is.

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.

Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum

— Duncan Porter (@misterduncan) August 4, 2024