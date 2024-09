Na Pooh krijgt nu Peter Pan de horrorbehandeling: check de trailer

Winnie de Pooh jaagt ons doorgaans met zijn rode t-shirtje en hang naar honing niet echt de stuipen op het lijf, maar dat was natuurlijk wel wat anders in Winnie the Pooh: Blood & Honey. De vrolijke beer was toch ineens een stuk minder vrolijk. Nu is er een nieuwe film in de maak in dit ‘poohniverse’: Peter Pan’s Neverland Nightmare.

Peter Pan’s Never Nightmare

Na de opvolger van Winnie de Pooh, die Blood & Honey 2 heet, is het nu tijd voor een andere Disney-held om onder handen te worden genomen. Tik, tok, tik, tok: het is Peter Pan, een filmheld waarvan we in de normale film al heel wat naar horror neigende zaken gewend zijn. De hond met bloeddoorlopen ogen, de bitchy Tinkerbell en dan die kapitein Haak: het is voer voor horror. Logisch dus dat die nu onder handen wordt genomen door Scott Jeffrey van Twisted Childhood Universe.

Peter Pan is natuurlijk een jochie dat nooit opgroeide, maar griezeliger is het nog dat hij altijd ruzie heeft met zijn schaduw. Zijn donkere kant dus. Er wordt vaak nagedacht over wat die schaduw toch te betekenen heeft in het originele verhaal, maar nu wordt dat misschien wel -vrij griezelig- opgetekend in filmvorm. Pan heeft in deze film de behoefte om kinderen te kidnappen en wel erger. Wendy zit hem op de hielen om haar broertje te redden, waarbij ze onder andere de aan heroïne verslaafde Tinkerbell tegenkomt. Ja, we gaan een stuk duisterder met deze flick.

Peter Pan’s Neverland Nightmare is begin 2025 in de bioscoop te zien.