Nu gaan we afscheid nemen van The Bear en alles wat het bracht. Dit is de trailer van het vijfde en laatste seizoen en natuurlijk wordt dat emotioneel. Wanneer liepen de emoties in deze serie immers niet hoog op? Bovendien heeft de serie ons in de seizoensfinale van seizoen 4 behoorlijk vol losse eindjes achtergelaten.





25 juni is het zover, dan verschijnt het vijfde seizoen The Bear op Disney+.

De officiële omschrijving luidt: “Het vijfde en laatste seizoen van FX’s The Bear begint de ochtend nadat Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) en Natalie “Sugar” Berzatto (Abby Elliott) ontdekken dat chef-kok Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) de horeca heeft verlaten en het restaurant aan hen heeft overgelaten. Zonder geld, met de dreiging van een verkoop en een hevige storm op komst, moeten de nieuwe partners samenwerken met de rest van het team om één laatste dienst te draaien, in de hoop dat ze eindelijk een Michelinster behalen. Uiteindelijk leren ze dat wat een restaurant “perfect” maakt, misschien niet het eten is, maar de mensen.”