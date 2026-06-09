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the bear

De trailer van The Bear seizoen 5 belooft een emotionele afsluiter

Entertainment09 jun , 13:52doorLaura Jenny
Carmy Berzatto, we gaan hem nog missen. De kok gespeeld door Jeremy Allen gaat zometeen voor het laatst zijn messen slijpen, zijn keukenploeg aanspreken, enzovoort. The Bear eindigt en dat doet het met het vijfde seizoen. Dit is de trailer.

The Bear seizoen 5

Enerzijds voelt het alsof er nog zoveel meer inzit, anderzijds is het ook goed om op een hoogtepunt te stoppen. Het culinaire drama van Christopher Storer heeft ons veel gegeven, waaronder meer tijd met het talent Ayo Edebiri, die Sydney speelt. Recent verscheen er bovendien nog een special waarin dieper in de personages van Ebon Moss-Bachrach en Jon Bernthal werd gedoken (zoek Gary op Disney+).

Nu gaan we afscheid nemen van The Bear en alles wat het bracht. Dit is de trailer van het vijfde en laatste seizoen en natuurlijk wordt dat emotioneel. Wanneer liepen de emoties in deze serie immers niet hoog op? Bovendien heeft de serie ons in de seizoensfinale van seizoen 4 behoorlijk vol losse eindjes achtergelaten.
De officiële omschrijving luidt: “Het vijfde en laatste seizoen van FX’s The Bear begint de ochtend nadat Sydney Adamu (Ayo Edebiri), Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) en Natalie “Sugar” Berzatto (Abby Elliott) ontdekken dat chef-kok Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White) de horeca heeft verlaten en het restaurant aan hen heeft overgelaten. Zonder geld, met de dreiging van een verkoop en een hevige storm op komst, moeten de nieuwe partners samenwerken met de rest van het team om één laatste dienst te draaien, in de hoop dat ze eindelijk een Michelinster behalen. Uiteindelijk leren ze dat wat een restaurant “perfect” maakt, misschien niet het eten is, maar de mensen.”

25 juni is het zover, dan verschijnt het vijfde seizoen The Bear op Disney+.
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