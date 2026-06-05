Fall krijgt een opvolger in de vorm van Fall 2: Deadpoint. De film belooft weer duizelingwekkende momenten te bieden waarin je alleen maar kan hopen dat je geen hoogtevrees hebt. En als je het niet hebt, krijg je het misschien: de trailer is al vrij intens.

Fall 2: Deadpoint

De thriller bevat onder andere Harriet Slater, Arsema Thomas, Tom Brittney, Virginia Gardner en Grace Caroline Currey. De regisseurs zijn de Spierig-broers. Dus niet van Scott Mann uit 2022, maar het is wel een opvolger van die film.

"Na het verlies van haar onverschrokken zus Hunter, begint de zwaar getraumatiseerde Jax aan een gevaarlijke klim met een oude vriend van Hunter om haar te eren. Terwijl ze over de hachelijke planken van Mount Kwan balanceren, zorgt een angstaanjagende steenlawine ervoor dat ze op 1500 meter hoogte vast komen te zitten. Oog in oog met duizelingwekkende dieptes, duistere waarheden en wrede wendingen, moet Jax haar diepste angsten recht in de ogen kijken om te vechten voor overleving en afsluiting."

Fall 2: Deadpoint verschijnt op 2 september in de bioscoop.