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xmen

De trailer van X-Men '97 seizoen 2 gaat door na het dramatische einde

Entertainment03 jun , 17:37doorLaura Jenny
Marvel's X-Men '97 seizoen 1 was geweldig, maar onze helden waren er wel slecht aan toe. De eerste mutant in Egypte, zo'n 3000 jaar voor Christus, was net per se een vriendelijke vogel en dat hebben Magneto, Rogue, Beast, Xavier en Nightcrawler geweten. We gaan in het tweede seizoen duidelijk verder waar dat eerste seizoen stopte, waardoor we meteen kunnen zien hoe het de mutanten vergaat. Denk ook aan Jean Grey en Cyclops die juist 2000 jaar de toekomst ingingen en hun zoon Nathan weer zagen.

Nostalgie met de X-Men

De X-Mannen wisten met het eerste seizoen alweer voor een flinke golf nostalgie te zorgen en dat belooft seizoen 2 ook te doen. De offici:ele omschrijving luidt: "Seizoen 2 van X-Men '97 gaat verder met het heroïsche mutantenteam van de X-Men, dat verdeeld en door verschillende tijdperken verspreid is geraakt terwijl ze vechten om hun weg terug naar huis te vinden. Ondertussen, terug in de jaren 90, zijn er door de afwezigheid van de X-Men verdachte vijanden en nieuwe vormen van intolerantie tegen mutanten in opkomst."
Tot de stemmencast behoren onder andere Matthew Waterson (Magneto). Ross Marguand als Professor X en Jennifer Hale als Jean Grey. X-Men '97 seizoen 2 is vanaf 1 juli te zien op Disney+.
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