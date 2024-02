De trailer van Marvel Animation's X-Men '97 brengt pure nostalgie

Disney+ brengt de zaterdagochtendcartoon X-Men terug en de trailer biedt een gigantische hoeveelheid nostalgie. Drama, spanning, verbinding en natuurlijk heel veel actie. Maar wat deze trailer vooral brengt is een ietwat modernere versie van de epische soundtrack die deze serie altijd bood.

X-Men '97

Magneto, Wolverine, Cyclops, Storm: ze zijn allemaal van de partij in de trailer voor de nieuwe serie van Disney+, waarin ook heel duidelijk wordt gerefereerd aan de cartoon die we in de jaren '90 volop keken.

Die cartoon heette voluit X-Men: The Animated Series en het was gebaseerd op de comics van de X-Mannen, zoals ze in Nederland een tijdje hebben geheten. Het begon allemaal op Fox Kids in 1992 en het leuke is dat het wel een Amerikaans bedrijf was dat het wilde maken: de stemmen zijn gedaan door mensen uit Canada en de animatie door een Zuid-Koreaanse studio. Dat kon toen ook gewoon. Het grappige is dat die Koreanen een eerste episode af hebben geleverd vol met fouten die ze weigerden te herstellen, waardoor die -mede door tijdnood- gewoon zo is uitgezonden. Fox heeft hierdoor zelfs het contract willen opzeggen, maar toen Fox de aflevering in 1993 nog eens uitzond, mét correcties, was duidelijk dat het toch wel een heel grote hit was.

De X-Mannen zijn terug

Tof dus dat deze superheldenserie nu terug is in een nieuw jasje, maar nog steeds in animatiestijl. We zien nog iets nieuws in deze trailer van de populaire Marvel-serie, namelijk de releasedatum: op 20 maart is het zover, dan verschijnt de serie. Het zou eigenlijk eind 2023 verschijnen, maar dat zijn we bij het zien van deze trailer helemaal vergeten. 20 maart. Disney+. 10 afleveringen. X-Men '97.