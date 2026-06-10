Was Enola Holmes ook zo’n succes geweest als de koningin van Stranger Things er niet in speelde? Misschien, misschien niet. In ieder geval zijn we blij dat ze het wel doet, want het is genieten om naar Millie Bobby Brown te kijken terwijl ze van het de ene situatie in de andere wordt gemanoeuvreerd. Nu ook: gaat ze trouwen, moet ze toch nog achter haar vermiste broer aan.

Enola Holmes 3

Enola Holmes is de filmreeks die draait om de zus van Sherlock Holmes, die toch wel veel van haar broer weg heeft. In eerdere films zagen we nog dat ze haar moeder zocht, en een fabrieksmedewerkers, maar in de derde gaat ze achter de vermiste Sherlock Holmes zelf aan. Op zich een goed idee als ze zo van mysterie houdt, maar misschien is haar huwelijksdag niet het beste moment voor zoiets.

Het is alweer even geleden dat we een Enola Holmes-film kregen: de eerste verscheen in 2020, de tweede in 2022 en nu is het alweer 2026. Naast Millie zien we in deze film ook Louis Partridge, Henry Cavill , Himesh Patel en Helena Bonham Carter. De officiële omschrijving luidt: "Het avontuur achtervolgt detective Enola Holmes naar Malta, waar persoonlijke en zakelijke dromen botsen in een zaak die ingewikkelder en verraderlijker is dan alles wat ze tot nu toe heeft meegemaakt. Terwijl de privdetective balanceert tussen de nieuwe zaak en de volgende fasen van haar relatie met Tewkesbury (Louis Partridge), is de strijd nu echt begonnen."

Vanaf 1 juli is Enola Holmes 3 op Netflix te zien.