Waarom ethische hackers de Sherlock Holmes’ van cyberbeveiliging zijn

Heb je je ooit afgevraagd hoe het zou zijn om een cybercrimineel te zijn? Wel, als ethische hacker wordt die fantasie werkelijkheid en mag je in de schoenen van een echte hacker gaan staan.



Niet alle hackers zijn per definitie slecht. Maar ze hebben hun slechte reputatie te danken aan de mainstream media. Hoewel ze dezelfde vaardigheden, opleiding en creatieve manier van denken hebben, hebben malafide hackers de titel "hacker" opgeëist. Gelukkig is de perceptie aan het veranderen.

Vandaag worden ethische hackers, ook wel ‘white hat’ hackers genoemd, door velen gezien als een onmisbare schakel bij het testen van IT-beveiligingssystemen. Door 24/7 aanwezig te zijn, kunnen bedrijven hun digitale activa continu en op grote schaal beschermen. Ethische hackers zijn in feite de Sherlock Holmes’ van de cyberbeveiliging, met dit verschil dat ze de zaak al oplossen nog voor iets gebeurd is.

Maar wie zijn deze zogenaamde Sherlock Holmes’? En waarom zetten ze hun expertise in voor de goede zaak? Om daar achter te komen, sprak DutchCowboys met GangsterSquad (@StanFaas), een ethische hacker die bug bounty-platforms gebruikt om in opdracht van bedrijven naar beveiligingslekken te speuren.

Vertel ons eens hoe je bij hacken terechtkwam?

Hacken heeft me altijd al geïnteresseerd. In 2011 ontdekte ik de Capture the Flag-wedstrijden (CTF) en later koos ik voor een carrière als ontwikkelaar. Via een collega kwam ik uiteindelijk bij PicoCTF terecht, een gratis opleidingsprogramma over computerbeveiliging, en Hack the Box. In 2020 ontdekte ik ‘bug bounty', waarbij een geldelijke beloning wordt uitgeloofd aan de persoon die een fout of kwetsbaarheid in hun computerprogramma of -systeem vindt en een bedrijf daarop attent maakt. Ik verspilde geen tijd meer aan CTF en sprong meteen in de bug bounty-scene.