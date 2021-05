200 ethische hackers vallen 27 september gemeente Den Haag aan

De gemeente Den Haag laat zich ieder jaar hacken tijdens Hâck The Hague. Een wedstrijd die de gemeente samen met Haags cybersecuritybedrijf Cybersprint organiseert. Op maandag 27 september 2021 is het weer zo ver en mogen 200 ethische hackers uit binnen- en buitenland wederom proberen om kwetsbaarheden in de digitale infrastructuur van de gemeente en haar leveranciers op te sporen.

Digitale weerbaarheid

Het aantal datalekken en hacks blijft maar toenemen. En dus is dit een hele goede zet van de gemeente om haar weerbaarheid te vergroten en zo stimuleert de hofstad ook haar leveranciers om continu in digitale topconditie te zijn zodat vrede en veiligheid gewaarborgd kunnen blijven.

Geselecteerde hackers mogen op 27 september proberen in te breken in de gemeentelijke digitale systemen en die van haar leveranciers. Uiteraard zijn er wel spelregels waar alle partijen zich aan moeten houden. Zo verklaren de hackers zich vooraf akkoord met de voorwaarde dat ze gevonden kwetsbaarheden met bewijs melden in een speciaal portaal en niet openbaar maken in lijn met de regels van Coordinated Vulnerability Disclosure. Zowel professionele hackers als studenten zijn welkom om een poging te wagen.

De gemeente Den Haag streeft ernaar dat de omgang met persoonsgegevens en de beschikbaarheid van haar diensten voortdurend aan de hoogst mogelijke veiligheidseisen voldoet. Dit wordt ook tijdens deze hackwedstrijd in de gaten gehouden door een jury bestaande uit specialisten uit de cybersecurityindustrie.

Hâck The Hague



Er zijn 12 geldprijzen tussen de €500,- en €2.000,- te winnen in vier verschillende categorieën:

Meest creatieve hack

Meest geavanceerde hack

Meest impactvolle hack

Hâckademic Award inclusief recommendation letter (studentenprijs).

Met de Hâckadamic Award wil Den Haag studenten en ander aankomend talent stimuleren om meer met cyberveiligheid te doen. Wil je zelf meedoen? En denk jij dat je de gemeente Den Haag kunt hacken? Inschrijven kan nog tot 31 mei via de website Hâck The Hague.

[Fotocredits © Gorodenkoff - Adobe Stock]