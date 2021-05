CBS ziet een forse stijging van het aantal datalekken bij grote bedrijven

In 2019 is een kwart van de bedrijven met 250 of meer medewerkers getroffen door een datalek ten gevolge van een intern incident. Een forse stijging ten opzichte van een jaar eerder, toen dat percentage nog op 17 procent lag. In acht procent van de gevallen lag de oorzaak van het datalek bij een aanval van buitenaf. Die cijfers heeft het CBS vandaag onthuld bij de publicatie van de vierde jaarlijkse editie van de Cybersecuritymonitor.

In 2019 werden in Nederland 4858 bedrijven (met 2 of meer medewerkers) getroffen door een datalek, of zoals het CBS het noemt, een dataonthullingsincident. Bij 2 procent van de bedrijven lag de oorzaak daarvoor bij een aanval van buitenaf, door een hack of inbraak.

Relatief meeste datalekken in de gezondheidszorg

Een opvallende constatering van het CBS is het feit dat bedrijven in de gezondheidszorg (ziekenhuizen, huisartsen, apotheken, GGZ-instellingen) relatief gezien het vaakst getroffen worden door een datalek. In die sector betrof dat in 2019 maar liefst 7 procent van alle bedrijven; bij 6 procent door een intern incident en bij 1 procent door een aanval (hack) van buitenaf. Na de gezondheidszorg worden ICT-bedrijven relatief het vaakst getroffen door een in- of extern datalek.

Dat grote bedrijven, met meer dan 250 medewerkers, vaker getroffen worden dan kleinere bedrijven is op zich niet zo vreemd. Grote bedrijven, zoals banken en ziekenhuizen, maar ook industriële bedrijven als Philips, Hoogovens, DSM, wekken eerder de interesse van hackers en andere cybercriminelen dan de computerwinkel of bakker op de hoek.