​Op zoek naar bugs bij Microsoft: het betaalde 13 miljoen dollar in één jaar

Heel snel rijk word je er niet van, maar als jij grote interesse hebt in computers, programmeertalen en weinig behoefte aan slaap, dan kun je overwegen om als hobby bughunter te worden. Hierbij ga je op zoek naar zwaktes in de software van bekende bedrijven, die je flink belonen als je iets vindt.



Bugbounty-programma's

Uiteraard is dat geen makkelijke taak, want grote bedrijven hebben allemaal ethische hackers in dienst. Die proberen voor het goede doel de hele dag door om de systemen te hacken van die bedrijven. Alles om maar te zorgen dat kwaadwillende hackers er niet met klantgegevens, bedrijfsgeheimen of grote sommen geld vandoor gaan.

Naast dat bedrijven die eigen hackers in dienst hebben, zijn er meer initiatieven waarmee wordt geprobeerd om kwaadwillenden buiten de deur te houden. Dit heten bugbounty-programma’s. Een bug, dus een kwetsbaarheid of fout in software, en een bounty, niet zo’n chocoladereep met kokos, maar een premie. Zoals een cowboy vroeger met een wanted-poster in de hand op zoek ging naar mensen die de sheriffs dood of levend wilden hebben, gaan hackers met de belofte van het grote geld aan de slag.