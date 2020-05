​Sentimentele Prop Culture op Disney+ mag gezien worden

Waar we bij The Mandalorian maar één aflevering per week krijgen, doet Disney+ de laatste tijd vaker een Netflixje. Prop Culture staat bijvoorbeeld sinds vrijdag op de streamingdienst en dan meteen met zijn hele eerste seizoen. Het is een vrij sentimentele docureeks, maar als je ook maar een beetje van Disney’s films houdt dan mag je hem niet missen.

Prop Culture

In Prop Culture gaat verzamelaar Dan Lanigan de archieven van Disney in om de mooiste props uit geliefde films te bekijken. Vaak neemt hij ze ook nog mee naar acteurs, setbouwers en regisseurs van films, wat vaak eindigt in nog net even wat extra achtergrond en vooral sentiment bij een bepaalde film.

Wat echter heel grappig en tegelijkertijd een beetje pijnlijk is, dat is wanneer Dan met zijn witte handschoenen een prop heel voorzichtig tevoorschijn haalt, waarna zijn gast hem gewoon direct met de handen vastgrijpt. Er zijn zelfs gasten die iets van een prop verwijderen om zelf te houden. Een beetje een bizarre gewaarwording af en toe, maar ook wel weer grappig. Je ziet die arme Dan een beetje sterven als het gebeurt.

In het eerste seizoen gaat Dan naar de mensen achter Mary Poppins, Who Framed Roger Rabbit, Tron, The Nightmare Before Christmas en meer. Erg leuk, want Tron is met als zijn computeranimatie natuurlijk een heel andere film om te maken dan een stop motion-animatiefilm als die van Tim Burton. Bovendien is het ook genieten om die props te zien. Je gaat ineens heel anders kijken naar het jasje van een kind uit Mary Poppins. En je zal je verbazen over hoe goed sommige items bewaard zijn gebleven.