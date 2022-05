Quantas wil non stop van Londen naar Sydney vliegen

Vandaag maakte de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas bekend dat het plannen heeft om een lijndienst zonder tussenstops tussen Londen en Sydney te gaan opzetten. Iets dat tot nu toe nog niet mogelijk was. Tenminste, als je de geslaagde recordvlucht uit 1989, met een Boeing 747 van hetzelfde Qantas, even buiten beschouwing laat. Dat was een eenmalige actie.

Bereik Airbus A350 net (niet) voldoende

Nu wil de luchtvaartmaatschappij met de Airbus A350 nonstop lijndiensten vanuit Sydney en Melbourne naar Londen en New York gaan opzetten. Let wel, dat gebeurt op z’n vroegst pas in 2025, want dan worden de eerste A350’s afgeleverd. Dat zijn namelijk toestellen waarvan het bereik (net) voldoende is om de zo’n 20 uur durende vlucht zonder tussenstops te kunnen uitvoeren.

Dat wil zeggen, net als bij de recordpoging met de Boeing 747, in 1989, moet er wel het een en andere aangepast worden aan de configuratie van de Airbus. Volgens de vliegtuigbouwer is de maximale actieradius van de A350-1000 namelijk 16.100 kilometer. De afstand van Londen naar Sydney is, afhankelijk van het gekozen traject, zo’n 17.000 kilometer.

Om het bereik van de A350-1000 te vergroten zal Qantas minder vracht en passagiers mee gaan nemen op de nonstop vluchten. Normaal biedt het toestel, afhankelijk van de configuratie, plaats aan 350 tot 410 passagiers. Voor de utra-lange vluchten wordt die capaciteit teruggebracht tot maximaal 238, zodat er meer plek is voor de brandstof die hoognodig zal zijn om niet een paar honderd kilometer voor de bestemming ‘uit de lucht te vallen’.