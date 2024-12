We doen het gewoon: een ruimtevaartuig de zon in laten vliegen

Enerzijds zijn we als het om de ruimte gaat druk bezig met recycling, maar anderzijds staan we op het punt om een ruimtevaartuig de zon in te sturen. Het is de bedoeling om daarmee meer te weten te komen over zonnewinden: die winden hebben ook grote invloed op het aardse leven. Als ze stevig zijn, ontregelen ze GPS en zorgen ze voor die mooie noorderlicht-achtige kleuren die we zelf in Nederland kunnen zien.

Parker Solar Probe

Het apparaat dat dat moet gaan doen is de Parker Solar Probe. Het is een apparaat dat het allersnelste apparaat is dat wij mensen ooit hebben gebouwd. De Parker Solar Probe gaat bijna 700.000 kilometer per uur. Dat is 1 procent van de snelheid van het licht. Als wij mensen ook zo snel konden reizen, kon je in een paar minuten de wereld rond. Maar… dan zou je er lichamelijk waarschijnlijk minder goed van afkomen.

De Parker Solar Probe is in augustus 2018 gelanceerd en heeft een payload van 50 kilo. Het is dus echt een klein, bescheiden apparaat. Op kerstavond dit jaar is de ruimtesonde het allerdichtst bij de zon dat ie ooit is geweest: 6,1 mljoen kilometer bij het oppervlak van de zon vandaan. Dat klinkt alsnog heel ver weg, maar daar is het al extreem heet: 1.371 graden Celsius.