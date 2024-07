NASA stopt met rover om water op de maan te vinden: ding half af

NASA heeft zijn VIPER-rover-programma geannuleerd. Het was de bedoeling dat de rover mee zou reizen naar de maan om op het wat minder bekende gedeelte te zoeken naar water, maar NASA trekt de stekker eruit. Zonde, want het apparaat is al vrij ver in ontwikkeling.

VIPER-rover

VIPER heeft niks met slangen te maken: het staat voor Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. Die rover moest op de zuidpool van de maan op zoek naar water, maar volgens NASA is het inmiddels zo duur geworden en heeft het zoveel vertraging opgelopen, dat het niet meer verstandig is om ermee door te gaan. Die vertraging komt onder andere omdat leveranciers niet op tijd met bepaalde materialen konden komen. De geplande lancering van eind 2023 werd niet gehaald en de nieuwe datum zou september 2025 zijn.

After a comprehensive review, we are discontinuing development of our VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) project. We are committed to studying and exploring the Moon, and will pursue other methods to accomplish many of VIPER's goals: https://t.co/oMyngdoUKc pic.twitter.com/UJXmf0gnRv — NASA (@NASA) July 17, 2024

Dat halen ze nu dus ook niet meer, want VIPER wordt een heel ander project. Astrobotic zal nog steeds zijn Griffin-ruimtevaartuig lanceren naar de maan. Hierop zou de VIPER aanwezig zijn, maar dat wordt nu een ritje zonder de rover aan boord. Hoe NASA dan water wil gaan zoeken op de minder ontdekte delen van de maan is onbekend. Althans, er zijn meerdere missies die de komende vijf jaar op zoek gaan naar ijs en andere bronnen, want als we er astronauten voor langere tijd willen laten verblijven, dan is het belangrijk om water te hebben om te drinken of om te gebruiken om te kunnen vertrekken. Hoe minder water er aan boord mee hoeft, hoe beter: dat laat ruimte en gewicht over voor andere dingen.

Technologie is niet voor niets

NASA laat weten dat VIPER niet voor niets is geweest. Er wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de ontdekkingen, het werk en de technologie die zijn komen kijken bij VIPER. Het is te hopen dat er inderdaad veel andere manieren zijn waarop de enorme investeringen die zijn gedaan toch niet voor niets blijken. Verder is het wachten op 2025, wanneer er weer een nieuwe Artemis-missie vertrekt. Die staat voor september pas op de planning, maar is wel een spannende: er is namelijk crew aan boord. Die crew zet alleen geen voet op de maan, maar doen als het ware een rondje eromheen. Een jaar later volgt dan Artemis III met daarin de eerste zwarte persoon en de eerste vrouw die voet zullen zetten op de maan.