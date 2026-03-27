Wikipedia heeft een haat-liefdeverhouding met AI. Hun mensen mogen het wel gebruiken als eindredactie, maar het is niet de bedoeling dat volledig door AI geschreven artikelen in de encyclopedie verschijnen. Het heeft nu een officiële ban op AI-gegenereerde content gezet.

Wikipedia

Wikipedia staat het niet meer toe dat zijn redacteuren artikelen met AI schrijven of laten herschrijven. Het is nu deel van de richtlijnen van Wikipedia dat dit niet meer mag. Het blijkt dat AI regelmatig tegen de kern van Wikipedia ingaat. Het gaat in ieder geval om de Engelse versie van Wikipedia, want het kan in sommige landen nog wel worden gebruikt. Toch volgen veel landen wel het overkoepelende Wikipedia-beleid. AI mag wel worden gebruikt als je bijvoorbeeld een synoniem van iets wil vinden of wat spelfouten uit je tekst moet halen, maar het mag niet zelf met content komen die dan wordt overgenomen.

Het gevaar is natuurlijk wel dat je schrijfwijze lijkt op die van large language models en Wikipedia wil dan graag dat het oplet op de manier van schrijven om te zorgen dat het niet op AI lijkt. Het moet wel in je eigen stijl blijven als je AI gebruikt, maar dat gaat makkelijker als je het alleen als een eindredacteur gebruikt in plaats van als iemand die echt stukken in je tekst gaat veranderen.

AI Cleanup

Verder wordt er een WikiProject AI Cleanup opgezet, waarbij het idee is dat er een soort grote schoonmaak wordt gedaan binnen Wikipedia om de AI-artikelen te onderscheppen en weer menselijk te maken. Het is ondertussen nog steeds niet helemaal duidelijk hoe AI bijvoorbeeld door Google wordt gezien: als je bijvoorbeeld een door AI gegenereerde afbeelding bij je artikel zet, wordt het dan minder laag gerankt, of kan Google echt niet altijd herkennen dat iets AI is? Ook voor teksten is het de vraag of je altijd kunt zien dat het met AI geschreven is, al zijn er wel steeds meer tools die daar beter in worden.

Zeker als het om Wikipedia gaat dan ligt AI gevoelig, omdat de artikelen niet door een persoon worden geschreven maar juist door heel veel mensen. Als dat allemaal homogeen wordt gemaakt door AI, dan wordt het aanzienlijk minder menselijk en dat is inderdaad wel de kern van de online encyclopedie.