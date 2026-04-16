Ticketmaster is in de Verenigde Staten verwikkeld in een rechtszaak, omdat het een monopolie zou runnen op concertkaarten. Nu is de jury eruit: Ja, Ticketmaster is een illegaal monopolie. En dat betekent dat er iets moet gebeuren.

'Ticketmaster is te machtig'

Het gaat hierbij vooral om Live Nation en Ticketmaster die samen te stevig in het zadel zitten. Dat merken we in Nederland ook. We hebben Ticketmaster, Live Nation en Mojo onder één hoed en er zijn wel wat andere ticketverkopers, zoals Eventbrite of Eventim, maar het gros van de concerten is in handen van Ticketmaster. Zeker de optredens van grote artiesten, maar ook van grote venues, wat komt omdat er nu eenmaal afspraken worden gemaakt van hoeveel shows een bepaalde ticketverkoper organiseert in een bepaalde poptempel.

In de Verenigde Staten was er een rechtszaak gestart omdat Ticketmaster te veel macht heeft in de wereld van concertkaartjes, zeker met Live Nation erbij. Nu blijkt de jury dat ook te vinden. Het acht Ticketmaster schuldig aan het illegale monopolie in de markt voor live-evenemententickets, maar ook voor amfitheaters en dat het zijn concertpromotie-bedrijfstak zou linken aan het gebruik van de showlocaties. Het kan zijn dat Ticketmaster en Live Nation toch uit elkaar moeten, maar er zouden rechters betrokken zijn die iets milder denken en liever met andere maatregelen komen.

Nederland

In ieder geval is het afwachten wat hier uiteindelijk uitkomt. Het zal op de Nederlandse markt niet direct van invloed zijn, maar de hoop van de aanklagers is dat het ticketverkoopveld op deze manier eerlijker wordt en daar hebben we op zich in ons land ook mee te maken. Zeker nu concertkaarten steeds duurder worden, gaan mensen zich toch eerder achter hun oren krabben. Het voelt aan alle kanten alsof er verandering aankomt, maar het kan wel zijn dat we daar nog lang op moeten wachten.