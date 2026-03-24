Marvel heeft officieel bevestigd wat fans al een tijdje hoopten: Frank Castle keert terug. Met The Punisher: One Last Kill krijgt het personage een eigen, gloednieuwe special op Disney+ , en die verschijnt al op 12 mei 2026.

Het gaat niet om een volledige serie, maar om een zogeheten Marvel Television Special Presentation. Denk aan een compact verhaal, zonder filler, maar met maximale impact.

Jon Bernthal opnieuw als Frank Castle

De terugkeer van The Punisher betekent ook de comeback van Jon Bernthal in zijn iconische rol. Hij speelde eerder Frank Castle in de Netflix-serie en dook recent weer op in Daredevil: Born Again . En zal zeker te zien zijn in het tweede seizoen, dat vanaf 25 maart te zien is.

Wat deze special extra interessant maakt: Bernthal is niet alleen acteur, maar ook mede-schrijver van het verhaal. Dat suggereert dat deze versie van The Punisher dichter bij zijn oorspronkelijke, rauwe karakter blijft.

Geen serie

Marvel kiest bewust voor een ander format. One Last Kill wordt geen serie met meerdere afleveringen, maar een op zichzelf staand verhaal binnen het MCU. Dat concept zagen we eerder bij specials zoals:

Werewolf by Night

Guardians of the Galaxy Holiday Special

Het idee: één compacte, filmachtige ervaring. Minder opbouw, meer directe impact. Volgens eerste signalen mikt Marvel hier op een hardere, grimmigere toon, meer in lijn met de originele Punisher-serie.

Verhaal nog geheim

Over het plot is nog weinig bekend. Marvel houdt de kaarten bewust tegen de borst. Wat wél duidelijk is:

Het verhaal speelt zich af binnen de huidige MCU-tijdlijn

Het sluit aan op gebeurtenissen uit Daredevil: Born Again

Het kan een brug vormen naar toekomstige projecten

De timing is niet toevallig. De release valt vlak rond de finale van Daredevil, wat wijst op een sterk verbonden verhaaluniversum.

Waarom dit belangrijk is voor Marvel

De terugkeer van The Punisher is meer dan fanservice. Het laat zien dat Marvel:

weer ruimte maakt voor donkere, volwassen verhalen

bekende personages uit het Netflix-tijdperk serieus integreert

experimenteert met nieuwe formats binnen Disney+

Daarmee schuift Marvel langzaam op van “veilige superheldencontent” naar meer variatie in toon en doelgroep.

Dit kan wel eens de hardste Marvel-release in jaren worden

Waar Marvel de laatste jaren vaak koos voor brede, toegankelijke content, lijkt One Last Kill juist de andere kant op te gaan. Een kort, rauw en persoonlijk verhaal rond een van de meest meedogenloze personages uit het universum. En dat is precies waar fans al jaren op wachten.