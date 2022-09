​De beste aankondigingen en trailers van Disney's D23-weekend

Disney vierde dit weekend de D23: de fanclub van het entertainmentbedrijf. Dat doet het gelukkig niet alleen met zijn fans, want de hele wereld kan meegenieten van een heleboel aankondigingen en trailers uit de wereld van Disney.

Hocus Pocus 2 De levende legende Bette Midler is samen met Kathy Najimy en Sarah Jessica Parker een clubje bijzonder magische vrouwen in Hocus Pocus 2. Speciaal voor deze gelegenheid is er een nieuwe trailer verschenen van de film, die zich 29 jaar nadat de Black Flame Candle werd aangestoken afspeelt. De Sanderson-zussen zoeken wraak en drie middelbare scholieren moeten dat een halt toeroepen. 30 september is Hocus Pocus 2 exclusief op Disney+ te zien.

Disenchanted Het is waarschijnlijk een van de meest charmante Disney-films allertijden: Enchanted, waarin onder andere Amy Adams te zien is als een sprookjesfiguur die in de echte wereld terechtkomt. Disenchanted is de opvolger, die op 24 november op Disney+ verschijnt. Dit is de nieuwe trailer:

The Little Mermaid De live-actieversie van The Little Mermaid moest in navolging van Aladdin en Jungle Book wel een keer gemaakt worden en we zijn nu dichtbij. In mei 2023 zien we de film in de bioscoop, met Halle Bailey in de rol van de eigenwijze zeemeermin. In de nieuwe trailer zien we hoe ‘Part of Your World’ klinkt en dat is veelbelovend.

MUFASA Van andere films waren geen trailers, maar wel vertoningen van scènes die helaas niet online te vinden zijn. Onder andere van Peter Pan & Wendy, waarin we de bekende personages even helemaal anders schijnen te zien. Jude Law is Kapitein Haak, Alexander Molony is Peter Pan en Ever Anderson is Wendy. Dit verhaal draait vooral om Wendy en hoe zij er samen met Peter Pan op uittrekt. Wanneer is nog onbekend, maar in 2023 wordt de film op Disney+ verwacht. Haunted Mansion is een nieuwe griezelcomedy die volgend jaar verschijnt. Het is gebaseerd op de gelijknamige attractie uit de Disney-parken en de regisseur is Justin Simien, die grappig genoeg zelf ook ooit in Disneyland werkte. Ook nieuws over MUFASA: The Lion King, dat pas in 2024 verschijnt. Het publiek schijnt enkele flashbacks te hebben gezien van Rafiki, Timon en Pumbaa over toen Mufasa nog een welpje was. Tot slot is er ook kort gesproken over Snow White, met Gal Gadot als de boze stiefmoeder en Rachel Zegler als Sneeuwwitje. Ook die film verschijnt in 2024.

Elio Ook aankondigingen uit de stal van Pixar, de animatiefilmstudio die inmiddels al decennia in handen is van Disney. Elemental kwam voorbij, de film die op 16 juni 2023 verschijnt en draait om een stad waarin de elementen water, vuur, land en lucht perfect samenwerken. Win or Lose is een serie over een softbalteam waarin elke week het perspectief van een teamlid wordt verteld. De serie is in de herfst van 2023 op Disney+ te zien. Elio is een film over een 11-jarig kind dat nogal artistiek is ingesteld en moeite heeft om erbij te horen. Moeder Olga runt een geheim militair project. Elio krijgt op een dag een signaal binnen van buiten aarde en dan start er een bijzonder avontuur. Deze film verschijnt lente 2024. Inside Out-opvolger Inside Out 2 verschijnt in de zomer 2024.

Wish Vanuit Disney Animation Studio’s kwam er nieuws over Zootopia+ dat op 9 november verschijnt (inclusief een nieuwe trailer) en werd de serie Iwájú onthuld, waarin de samenwerking is opgezocht, met Kugali, een stripboekenmerk uit Afrika. Stranger World is ook aangekondigd, een film waarin verschillende familieleden samen moeten werken om de wereld te redden van gevaar. 23 november 2022 is deze al in de bios. Wish werd ook onthuld: een film die in herfst 2023 verschijnt en draait om de ‘wishing star’ die in veel Disney-films een rol speelt. De film speelt zich af in een koninkrijk van wensen en volgt de 17-jarige Asha die een wens doet en hiervoor een soort energie krijgt genaamd Star. Samen bevechten ze allerlei vijanden. Er zit ook een geit in, plus een heleboel muziek, want het blijft natuurlijk Disney.

Werewolf by Night Marvel is natuurlijk ook van Disney en ook daarvandaan waren er aankondigingen. Zo komt er speciaal voor Halloween een film op Disney Plus genaamd Werewolf by Night. Die verschijnt op 7 oktober en bevat onder andere Man-Thing.

Secret Invasion Nick Fury, het geliefde Samuel L. Jackson-personage, krijgt in Secret Invasion te maken met een sekte van Skrulls die de aarde komen lastigvallen. Aan hem om daar een stokje voor te steken. Leuk: Emilia Clarke uit Game of Thrones is ook in Secret Invasion te zien.

Star Wars Last but not least: een kleine aankondiging rondom Star Wars, een ander groot merk dat in handen is van Disney. Geen trailer, maar wel iets anders bijzonders.