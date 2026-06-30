Terwijl Toy Story 5 een daverend succes is in de bioscoop, heeft Disney ook iets bedacht voor mensen die deze zomer naar de hoofdstad trekkken. Zo wordt het Rijksmuseum vanaf 4 juli overgenomen door Woody, Buzz en co. Je kunt er onder andere de allereerste schetsen van de film zien en er is een 17e eeuws spel te spelen.

Toy Story in het Rijkmuseum

Er is een speciale Toy Story-route door het museum uitgezet waarbij kinderen (6-12 jaar) worden geïnspireerd om elkaar uit te dagen met spelletjes, waarbij ze ook nog leren over speelgoed doo rde eeuwen heen. Hiervoor kunnen ze een doeboekje halen in het museum.

De zojuist genoemde eerste schetsen van Woody zijn ook te bewonderen in de Toy Story Studio en Tekenhoek die in het museum worden geplaatst. Je kunt ook vroege schetsen van Buzz en Jessie zien. Uiteraard is er ook alle ruimte om zelf het potlood ter hand te nemen en een Toy Story-figuur te schetsen. Dit is kostenloos, naast uiteraard de prijs van een museumkaartje.

In de Voorhal worden bovendien tekenworkshops gehouden en je kunt een Eregalerij-verhaal voor Toy Story-figuren maken onder leiding van een kunstdocent. Onze favoriet op de Eregalerij is de Bedreigde Zwaan, daar kan Buzz natuurlijk mooi op plaatsnemen, zoals hij dat in de film ook op een bepaald dier doet. Deze tekenworkshops worden dagelijks van 10 tot 16 uur gegeven en kosten -naast het museumkaartje- niks. Het is alleen voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

Toy Story-magie in het museum

De familierondleiding is voor iedereen en vertelt onder andere meer over fabeldieren in de Middeleeuwen, het meisje op de Nachtwacht en meer. Er is door Toy Story-helden bovendien extra Disney-magie aan deze tour toegevoegd. Het kost 7,50 euro per persoon (naast je museumkaartje).

Verder kun je in het museum de Toy Story pop-upkar tegenkomen waarbij museumdocenten meer kunnen vertellen over speelgoed door de eeuwen heen. Je kunt er ook een 17e eeuw spelletje spelen. Dit is voor kinderen vanaf 4 jaar en kost niets extra.

Verder zijn er genoeg bioscopen in de hoofdstad om de populaire speelgoedfilm te bekijken, dus wellicht zijn dit leuke activiteiten om te combineren. En je zou een bezoek kunnen brengen aan de LEGO Store in Amsterdam, waar ze onder andere Toy Story Slinky-boekensteunen hebben, Blaze z'n paardenranch en meer.