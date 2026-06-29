Persona is een extreem populaire RPG waar je vele uren in kunt verdwalen. En nu kun je daar nog even mee doorgaan, want Netflix komt nu met een live-action serie ervan. De serie wordt ook niet door de meinsten gemaakt, namelijk door Christopher Monfette, Shawen Levy en Robert Atwood. Toru Nakahara van SEGA is executive producer van de serie.

Een live action-serie van Persona

Persona is een populaire franchise waarin elke game weer helemaal anders is qua verhaal, maar wel altijd draait om studenten op een Japanse middelbare school die te maken krijgen met dreiging van bovennatuurlijke wezens. In de game moet je het dus zowel tegen die griezels opnemen als het gewone leven voortzetten en vrienden maken.

De games worden gemaakt door Atlus en SEGA is de uitgever. Er zijn op dit moment 15 (!) spin-offs van de gamefranchise in ontwikkeling en verder is er een Persona 6 in de maak. Tof natuurlijk, maar het is tof dat er ook iets van Persona komt dat je even wat minder aan het werk zet. Bovendien zijn er een aantal best toffe gameseries verschenen op Netflix. The Witcher , Arcane, Tomb Raider en Cyberpunk: Edgerunners. En over die laatste gesproken...