In 2027 is Netflix alweer 30 jaar oud. In Nederland hebben we het nog niet zo lang, maar inmiddels ook al een hele tijd. In ieder geval genoeg tijd om te genieten van veel verschillende goede films die in die tijd zijn verschenen. Inspiratie nodig? We geven je 13 Netflix-films die het kijken waard zijn.

The Irishman

Martin Scorsese is de regisseur van deze film en eigenlijk hoef je weinig meer te weten dan dat: onvervalste maffia met ook nog eens een geweldige cast: Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci. Een must-see voor wie van films als The Godfather en Goodfellas houdt. Deze lekker lange film van 3,5 uur gaat je niet een heel nieuw beeld van de maffia geven, maar biedt meer van een formule die nu eenmaal fantastisch is.

Okja

Deze film gaat je hart in duizend stukjes breken. Het lijkt in eerste instantie een koddig verhaal over een soort fantasievarken, maar al gauw blijk je in een soort Animal Form terecht te zijn gekomen. De film van Bong Joon Ho, die Parasite maakte, draait om een jong, Koreaans meisje dat alles voor Okja over heeft. Ze heeft het dier grootgebracht. Maar als Okja naar het slachthuis gaat, zal ze toch iets moeten doen om Okja te redden. Met onder andere Ahn Seo-hyun, Byun Hee-bong en Tilda Swinton.

Marriage Story

Eén van onze favorieten, vooral omdat het zo’n realistisch verhaal vertelt waarin veel mensen die ooit een relatie hebben gehad zich waarschijnlijk op momenten wel in kan herkennen. Dat de hoofdrolspelers ook nog Adam Driver en Scarlett Johansson zijn, maakt het allemaal alleen maar beter. Dit is geen film die je zo even lekker wegkijkt: hij schuurt soms, hij gaat soms heel diep, maar dit is een film voor wie het heerlijk vindt om even zijn hart uit te wringen. Goed gedaan van regisseur Noah Baumbach.

Maestro

Wat Maestro zo bijzonder maakt is dat Bradley Cooper zes jaar voorbereiding nam om de Amerikaanse componist Leonard Bernstein goed te leren kennen qua bewegingen. Dat zal geen straf zijn geweest, want deze man was zijn jeugdheld. Cooper is voor deze film niet alleen flink in de make-up gegaan als hoofdrolspeler: hij heeft ook nog de regisseurs- en schrijverspet op. Een indrukwekkende prestatie, al mag ook de rol van Carey Mulligan als zijn vrouw Felicia Montaelegre niet worden vergeten.

Kpop Demon Hunters

Het is een van de meest recente monsterhits op Netflix en het nummer Golden kunnen we eigenlijk niet meer horen, maar toch ook weer wel. Kpop Demon Hunters is een geweldige animatiefilm die zowel voor kinderen als voor volwassenen heel vermakelijk is: een aanrader. Een beetje anime, een beetje sci-fi, een beetje musical: het heeft veel om van te houden. Met de stemmen van Arden Cho, Ahn Hyo-seop en May Hong.

Beasts of No Nation

Wat ons betreft is deze film verplichte kost. Het is een heftige film over oorlog en kindsoldaten. Het verhaal over oorlog in Afrika wordt verteld door de ogen van een kind, waarbij vooral Idris Elba als opperbaas een imposante rol weet neer te zetten. Het is een nare film om te zien, maar hij geeft je wel een inkijkje in een wereld waarvoor we vaak onze ogen sluiten. Met onder andere Kurt Egyiawan en Jude Akuwudike.

Frankenstein

Veel films in dit artikel staan al een hele tijd op Netflix, maar dit is een vrij nieuwe die meteen op een flinke hoeveelheid prijsnominaties kon rekenen. Het is een bijzondere optekening van Guillermo del Toro (want kan hij iets onbijzonders maken?) over het verhaal Frankenstein van Mary Shelley. Verrassend is vooral de rol van Jacob Elordi als het monster, maar ook Oscar Isaac, Mia Goth en Christoph Waltz zijn genieten in deze heerlijke, gothic film.

Roma

Roma is een bijzondere film voor Netflix omdat het een van zijn eerste Oscar-winnaars was. Het zette Netflix op de kaart bij de critici. Bovendien is de regisseur Alfonso Cuarón en die weet wel hoe hij een film moet maken. De cast bestaat uit veel Mexicaanse acteurs die op dat moment helemaal niet zo bekend waren, en het draait ook niet echt om een heel harde verhaalvertelling: het is meer een soort leven dat voortkabbelt. Even rustig kijken, in plaats van het puntje van je stoel. Met acteurs Yalitza Aparicio, Marina de Tavira en Jorge Antonio Guerrero.

Don’t Look Up

Een film die niet op een beter moment had kunnen komen. De wereld was nog half overhoop door mensen die al dan niet in coronavaccinaties geloofden en deze film liet zien hoe bizar het verschil kan zijn tussen mensen wanneer er een ramp gaande is. Don’t Look Up draait om een komaat die eraankomt en die zal inslaan op aarde. Wat doe je als je nog maar zoveel tijd hebt om te leven. En wat doe je als je dat helemaal niet gelooft? Een geweldige, satirische sciencefictionfilm met Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep en Cate Blanchett.

Red Notice

Red Notice is een heerlijke actiecomedy die je vooral lekker met een enorme korrel zout moet nemen. We zien onder andere Gal Gadot, Ryan Reynolds en Dwayne Johnson, wat toch wel acteurs zijn waarbij succes verzekerd is. Regisseur Rawson Marshall Thurber maakt er in ieder geval een feestje van dat zich in meerdere landen afspeelt. Het draait allemaal om een duur ei dat ooit als huwelijksgeschenk werd gegeven en waar dieven maar al te graag bezit van nemen. Een waar kat-en-muisspel ontketent en dat is erg vermakelijk om naar te kijken.

Carry-On

Het is altijd een gek momentje op het vliegveld, dat je door de douane moet. Je spullen door de scanner, jij door de scanner: hopend dat er niks geks aan de hand is. Carry-On is een film die zich vrijwel helemaal op dezelfde locatie afspeelt en draait om een douane-beambte die wordt bedreigd en iemand moet doorlaten. Wie is die persoon, waarom moet die door worden gelaten? Wat staat er op het spel? Een sterke film met Taron Egerton, geregisseurd door Jaume Collet-Serra. Echt een film om van begin tot eind op het puntje van je stoel te zitten.

Bird Box

De Deense regisseur Susanne Bier maakte deze post-apocalyptische thriller over een wereld waarin je niet moet kijken, want dan zie je het monster en maak je een eind aan je leven. Geen geweldige plek om kinderen groot te brengen, maar geblinddoekt en al weet een moeder haar en haar kinderen er dag na dag doorheen te slepen. Een bijzonder concept met een hoofdrol voor Sandra Bullock, waarin je al met al steeds meer gaat nadenken over hoe je zelf zou zijn in die situatie.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery